“Smirdēja pēc gāzes, cilvēki netika ārā” - atklājas jaunas detaļas par tramvaja un kravas auto sadursmi Imantā
Spēcīgi triecieni, visapkārt lidojošas stikla lauskas, gāzes smaka un panika tramvaja salonā – aculiecinieki atklāj satraucošas detaļas par pirmdien notikušo kravas automašīnas un tramvaja sadursmi Imantā.
Jaunieši, kuri notikuma vietā vēroja operatīvo dienestu darbu, TV3 raidījumam "Degpunktā" stāsta, ka tramvajs braucis centra virzienā, savukārt kravas automašīna pārvietojusies tam pretī. Kravas auto vadītājs, nepārliecinoties par manevra drošību, nogriezies pa labi un sācis šķērsot tramvaja sliedes, kad transportlīdzekļa sānos ietriecies tramvajs.
Tramvaja pasažieris Kevins norāda: "Es jūtu divus triecienus. Tad es paskatījos uz priekšu un stikls pa visurieni."
Pēc sadursmes tramvajā sākās pamatīga drūzmēšanās – salons, kā arī priekšpusē sēdošo pasažieru mantas bija piebirušas ar stikla lauskām. Cilvēki centās pēc iespējas ātrāk izkļūt no transportlīdzekļa, taču vadītājs durvis atvērt un pasažierus izlaist nevarēja.
"Sapratu to, ka norāva elektrības vadu un smirdēja pēc gāzes. Veciem cilvēkiem bija slikti, jo bija liels stress," stāsta Paula, kas notiekošo vēroja no malas.
Negadījuma vietā ieradās trīs mediķu brigādes, kas palīdzību sniedza pieciem cilvēkiem. Divi cietušie vidēji smagā stāvoklī vēlāk tika nogādāti ārstniecības iestādēs. Viņu vidū bija arī kravas automašīnas vadītājs, kurš pēc sadursmes bija pamatīgi apdullis un saviem spēkiem no transportlīdzekļa izkļūt nespēja.
"Palīdzēja šoferim izkāpt ārā mediķi, pats viņš nevarēja. Visa seja bija ar stikliem un asinīm," norāda Kevins.
Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka šī nav pirmā sadursme konkrētajā krustojumā. Tāpēc izskanējis priekšlikums nesen pārbūvētajā ceļa posmā uzstādīt luksoforus, vismaz pie tramvaja sliežu šķērsojuma. Vienlaikus Rīgas domes Satiksmes infrastruktūras pārvaldē atklāj, ka konkrētajā krustojumā luksoforu uzstādīšana nav plānota.