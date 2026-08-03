Jelgavas tirgus darbu sācis jaunajā teritorijā pie dzelzceļa stacijas
Kopš 1. augusta Jelgavas tirgus apmeklētājus uzņem jaunajā teritorijā Zemgales prospektā 19A un Sporta ielā 2B. Savukārt līdzšinējā tirgus teritorija Ausekļa un Uzvaras ielas krustojumā tirgus statusu ir zaudējusi.
Kā informē Jelgavas pašvaldība, līdz ar tirgus statusa piešķiršanu, domes sēdē saskaņoti arī Jelgavas tirgus noteikumi, kas nosaka tirdzniecības kārtību, kas būs jāievēro visiem tirgotājiem.
Paredzēts, ka tirgus Jelgavā strādās katru dienu no pulksten 7 līdz 19. Šosezon tirgotājiem tiek piedāvāta iespēja slēgt nomas līgumu par tirdzniecības vietām paviljonā vai atklātajā teritorijā, izmantojot savas nojumes vai tirgojoties no automašīnām.
Šobrīd kopumā Jelgavas tirgū strādā vairāk nekā 100 nomnieki, kuriem ir piedāvāta iespēja slēgt līgumu un darbu turpināt jaunajā tirgus teritorijā.
Kā informē SIA “Jelgavas tirgus” valdes priekšsēdētājs Vladimirs Šalajevs, šobrīd turpinās līgumu slēgšanas process: “Vispirms piedāvājām slēgt ilgtermiņa līgumus pastāvīgajiem tirgotājiem, ļaujot izvēlēties labākās vietas paviljonā, bet šomēnes sākta arī līgumu slēgšana īslaicīgajām tirgošanās vietām, atbilstoši saskaņotajam cenrādim. Līgumi jau noslēgti ar praktiski visiem gaļas tirgotājiem un turpinās ar pārējiem pārtikas un rūpniecības preču tirgotājiem. Jau patlaban tirgus paviljonā darbu ir sākusi aptieka “Apotheka” un atvērta arī “Centrālā laboratorija”, augustā – arī kafejnīca, zooveikals, Iļģuciema kvasa rūpnīcas veikals. Šāds plašs tirgotāju koncepts jelgavniekiem jaunajā tirgus teritorijā piedāvās iespēju ne tikai iegādāties kvalitatīvus lauksaimniecības produktus, bet ērti vienviet saņemt kvalitatīvus un ikdienā nepieciešamus pakalpojumus. Savukārt augusta otrajā pusē durvis vērs lielveikals “ABrands”. Arī šī izvēle ir pārdomāta, jo lielveikala sortiments nevis konkurēs ar tirgus tirgotājiem, bet papildinās to, jo lielveikala produkcijā praktiski nav dārzeņu un svaigas gaļas produktu.”
Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka, līdz ar jaunā tirgus atvēršanu, satiksmes organizācijas izmaiņas tiks ieviestas auto stāvlaukumā pie Jelgavas tirgus. Kamēr tirgus nebija uzsācis savu darbību, pašvaldība bija panākusi vienošanos, ka iedzīvotāji brīvi var izmantot jaunizbūvēto autostāvlaukumu. Taču augustā šī kārtība mainīsies – stāvlaukumā automašīnas bez maksas varēs novietot divas stundas, bet pēc divām stundām tas būs maksas pakalpojums – 1 eiro stundā; 2 eiro – dienas biļete no pulksten 7 līdz 19; 1 eiro – nakts biļete no pulksten 19 līdz 7. Ilglaicīgai automašīnas novietošanai varēs iegādāties arī abonementa biļetes – cena 15 eiro mēnesī. Teritorijā būs uzstādītas videokameras, kas fiksēs iebraukušo automašīnu numuru.
Jāatgādina, ka jauno tirgus ēku pie dzelzceļa stacijas būvēja privātais uzņēmums PS “JLa Developers”.