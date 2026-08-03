Gandrīz gadu no tiesas izvairījies jurists aizturēts uz Latvijas un Krievijas robežas
Igaunijā tiesas priekšā stāsies jurists Andrejs Vesterinens, kurš gandrīz gadu izvairījās no tiesāšanas, bet jūlija beigās saskaņā ar Eiropas aizturēšanas orderi tika aizturēts Grebņevas robežšķērsošanas punktā uz Krievijas un Latvijas robežas.
Pagājušajā nedēļā aizturēto Vesterinenu Latvijas policija sestdien nodeva Igaunijas kolēģiem, kas viņu nogādāja Tallinas cietumā.
Pirmdien tiesa nolēma paturēt Vesterinenu apcietinājumā, jo pastāv risks, ka viņš atkal varētu aizbēgt, lai izvairītos no tiesāšanas.
Krimināllieta pret Vesterinenu ir saistīta ar uzņēmuma "ArmyLaw" darbību. Apsūdzības liecina, ka kompānija piedāvāja par maksu sniegt juridiskos pakalpojumus, lai iesaucamajiem palīdzētu nelikumīgi izvairīties no obligātā militārā dienesta. Pēc tam, kad Vesterinens vairākkārt neieradās uz tiesas sēdēm, viņš tika izsludināts meklēšanā Igaunijā un pēc tam arī starptautiski. Viņu aizturēja, kad viņš no Krievijas ieradās Eiropas Savienībā.
Prokurore Kristela Pihlakasa uzteica starptautisko sadarbību arī tad, ja personas atrašana prasa ilgu laiku.
"Harju apriņķa tiesa 2025. gada 4. septembrī izsludināja Andreja Vesterinena meklēšanu, un tika izdots aizturēšanas orderis, lai nodrošinātu viņa klātbūtni tiesas procesā. Šodien viņš tika nopratināts tiesā, un tiesa atstāja apcietināšanas orderi spēkā. Andrejs Vesterinens paliks apcietinājumā visa procesa laikā," piebilda prokurore.
Lietu turpinās izskatīt Harju apriņķa tiesa.