“Ar meitu sēdējām tieši pretī trieciena vietai.” Pasažiere publicē foto no tramvaja avārijas Imantā
Sociālajos tīklos publicēti aculiecinieces uzņemti fotoattēli no pirmdien Rīgā notikušās smagās tramvaja un kravas automašīnas sadursmes. Sieviete atklājusi, ka avārijas brīdī atradusies tramvajā kopā ar savu meitu.
“Es biju šajā tramvajā, kad notika avārija. Mēs ar meitu sēdējām tieši pretī trieciena vietai,” raksta pasažiere.
Viņas publiskotajos attēlos redzams sadursmē pamatīgi bojātais tramvajs un kravas automašīna. Tramvaja salonā izbiruši stikli, izsisti sānu logi, bet transportlīdzekļa priekšējā daļa un vējstikls ir stipri bojāti.
Negadījums pirmdien notika Slokas un Dammes ielas krustojumā Imantas mikrorajonā. Pēc sadursmes uz vairākām stundām tika paralizēta 1. maršruta tramvaju kustība, taču vēlāk tā tika atjaunota.
Avārijā cieta pieci cilvēki. Divi no viņiem vidēji smagā stāvoklī tika nogādāti slimnīcā.
Saskaņā ar Valsts policijas sākotnējo informāciju kravas automašīnas vadītājs, iespējams, nedeva ceļu tramvajam. Precīzus negadījuma apstākļus turpina skaidrot policija.