Pēc KNAB un EPPO kratīšanām Jelgavas slimnīca piesaista jaunu medicīnas iekārtu inženieri
Pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) un Eiropas Prokuratūra (EPPO) viesošanās saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Jelgavas slimnīca piesaistījusi jaunu medicīnas iekārtu inženieri, pirmdien žurnālistiem sacīja pilsētas mērs Mārtiņš Daģis ("Par!").
Viņš uzsvēra, ka gan pašvaldība, gan slimnīca nepieciešamības gadījumā ir gatava sadarboties ar tiesībsargājošajām iestādēm.
"Pārrunājot ar jauno slimnīcas valdes priekšsēdētāju šorīt šo situāciju, viņa minēja, ka slimnīca ir piesaistījusi jaunu medicīnas iekārtu inženieri. Līdz ar to viņa nesaredz, ka līdzīgas problēmas varētu trupināties," sacīja Daģis.
Viņš gan atteicās komentēt, vai jauns speciālists bija vajadzīgs, jo līdzšinējais zaudējis amatu saistībā ar KNAB un EPPO izmeklēšanu vai citu iemeslu dēļ.
Jau ziņots, ka jūlija beigās KNAB un EPPO veica kratīšanas Bauskas slimnīcā un Jelgavas pilsētas slimnīcā. KNAB izplatītajā EPPO paziņojumā teikts, ka KNAB sadarbībā ar EPPO veica kriminālprocesuālās darbības, tostarp kratīšanas, kriminālprocesā, kuru EPPO sāka 2026. gada pavasarī pēc KNAB sniegtās informācijas.
Kriminālprocesā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Iespējamie noziedzīgie nodarījumi varētu būt radījuši kaitējumu gan Latvijas valsts, gan Eiropas Savienības (ES) finanšu interesēm.
Izmeklēšana aptver divus publiskos iepirkumus 491 500 eiro un 165 500 eiro vērtībā, kuru kopējā vērtība sasniedz 657 000 eiro. Šis kriminālprocess ir viens no vairākiem KNAB un Eiropas Prokuratūras izmeklēšanā esošajiem kriminālprocesiem, kas saistīti ar iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem publisko iepirkumu jomā Latvijas slimnīcās, norādījusi EPPO.
Pirmstiesas kriminālprocesā iegūtie pierādījumi liecina, ka uzņēmējs, iespējams, vēl pirms iepirkuma izsludināšanas vienojās ar slimnīcas iepirkuma komisijas locekli par iepirkuma procedūras ietekmēšanu, lai nodrošinātu konkrēta uzņēmuma uzvaru iepirkumā, norādījusi EPPO.
Saskaņā ar izmeklēšanā iegūtajiem pierādījumiem iepirkuma tehniskās specifikācijas un citas prasības, iespējams, tika pielāgotas konkrēta pretendenta interesēm, tādējādi radot tam nepamatotas priekšrocības iepirkuma procedūrā un nodrošinot tiesības piegādāt projektā paredzētās preces, teikts EPPO paziņojumā.
Pastāv aizdomas, ka šādas darbības tika veiktas, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli un maldinot par iepirkuma procedūras objektivitāti, tādējādi radot kaitējumu ES finanšu interesēm, norādījusi EPPO.
Tāpat ziņots, ka KNAB 21. maijā veicis kriminālprocesuālās darbības trijos kriminālprocesos, kas saistīti ar iespējamu Vidzemes slimnīcas, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas (TOS) un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) amatpersonu īstenotu prettiesisku vienošanos ar konkrētiem piegādātājiem par šo uzņēmumu uzvaru četros publiskajos iepirkumos.
Lai nodrošinātu šo uzņēmumu uzvaru, iepirkumu tehniskā specifikācija, iespējams, bija pielāgota konkrēto medicīnas preču piegādātāju prasībām. Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ietekmētā līgumsumma ir vismaz 3 679 964 eiro, kas finansēti no Latvijas un Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem, informēja KNAB.
Kriminālprocesos veiktas kratīšanas vairāk nekā 17 objektos dažādās Latvijas vietās, tostarp Vidzemes slimnīcā, TOS un PSKUS.
Toreiz paziņots, ka četrām kriminālprocesos iesaistītajām personām, tostarp divām valsts amatpersonām un diviem uzņēmumu pārstāvjiem, ir tiesības uz aizstāvību. Nevienai no kriminālprocesos iesaistītajām personām nav piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, pavēstīja KNAB.
Kriminālprocesus, kas saistīti ar Vidzemes slimnīcas un TOS rīkotajiem iepirkumiem, sāka EPPO uzreiz pēc tam, kad KNAB iegūtos materiālus par iespējamām pretlikumībām atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām nosūtīja izvērtēšanai prokuratūrai. Pēc lietu uzsākšanas EPPO nodeva tās izmeklēšanai KNAB.
Kriminālprocesu, kurā iesaistīta Vidzemes slimnīca, EPPO sāka 30. martā aizdomās par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dokumentu viltošanu.
Savukārt kriminālprocesu, kurā iesaistīta TOS, EPPO sāka 8. aprīlī par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā.
Trešais no izmeklētajiem kriminālprocesiem ir saistīts ar iespējamu likumpārkāpumu PSKUS. Šo kriminālprocesu KNAB sāka 9. aprīlī aizdomās par iespējamu prettiesiska labuma - apmaksāta mācību brauciena - pieprasīšanu un pieņemšanu, ko izdarījis iestādes darbinieks, kas nav valsts amatpersona.
Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "de facto" vēstīja, ka kriminālprocesos, kas skar Vidzemes slimnīcu un TOS, figurē viens un tas pats piegādātājs - "Arbor Medical korporācija". Vienlaikus "Arbor Medical korporācijas" vadītāja Dace Rātfeldere noliegusi, ka lietas saistītas ar uzņēmumu.