Latvijas karavīri un zemessargi piedalās vērienīgās militārajās mācībās ASV
No 1. līdz 15. augustam Nacionālo bruņoto spēku karavīri un zemessargi piedalās militārajās mācībās “Northern Strike 2026-2”, kas norisinās Amerikas Savienotajās valstīs, Mičiganas štatā.
Militārās mācības “Northern Strike” ir ikgadējas apvienotās sauszemes un gaisa spēku mācības, ko organizē Mičiganas Nacionālā gvarde ar mērķi uzturēt un pilnveidot vienību kaujas gatavību, kā arī stiprināt sadarbību ar sabiedroto spēkiem, veicot uzdevumus daudznacionālā vidē.
Mācību laikā dalībnieki pilnveidos spējas efektīvi vadīt un koordinēt darbības uz sauszemes, gaisā, jūrā, kibertelpā un kosmosā, veiks apvienoto ieroču kaujas šaušanas vingrinājumus, trenēs kibertelpas un elektromagnētiskās karadarbības, kā arī aizsardzības kiberoperācijas un pilnveidos loģistikas un apgādes nodrošināšanu sarežģītos apstākļos. Mācību mērķis ir stiprināt gatavību liela mēroga kaujas operācijām.
Mācībās no Latvijas piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes kiberdrošības un elektroniskās karadarbības speciālisti, bezpilota lidaparātu operatori, gaisa atbalsta kontrolieri un apvienotā uguns atbalsta priekšējie novērotāji, raķešu sistēmu operatori, lidlauka operāciju vadības speciālisti un lidlauka ugunsdzēsēji.
Šogad līdz ar Latvijas karavīriem un zemessargiem mācībās “Northern Strike” piedalās vairāk nekā 9000 dalībnieki no ASV un piecām sabiedroto valstīm.
ASV ir ilggadējs Latvijas stratēģiskais partneris un sabiedrotais, ieņemot nozīmīgu lomu Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā. Latvijas un ASV karavīri regulāri piedalās kopīgās mācībās un aktivitātēs, lai veicinātu sadarbību un savietojamību. Nacionālo bruņoto spēku karavīri un zemessargi ik gadu piedalās mācībās “Northern Strike”, uzturot ciešu saikni ar Mičiganas Nacionālo gvardi.
Šogad aprit jau 33 gadi kopš Latvija un ASV parakstīja vienošanos par sadarbību Valstu partnerības programmā, ar to apstiprinot Latvijas un Mičiganas Nacionālās gvardes partnerību.
Pirmie programmas mērķi bija palīdzēt Latvijai pēc neatkarības atgūšanas attīstīt Nacionālos bruņotos spēkus, īpaši Zemessardzi. Sākotnējā sadarbības fāzē Mičiganas Nacionālā gvarde sniedza ieguldījumu, veidojot Zemessardzes struktūru, izstrādājot apmācības programmas, aicinot zemessargus gūt pieredzi militārajās mācībās ASV un kopīgi ar Latvijas zemessargiem piedaloties militārajās mācībās Latvijā.