Strādājošajiem vecākiem 75% pabalstu varētu saglabāt arī turpmāk
Koalīcijas partneri vienojušies turpināt darbu pie risinājuma, lai strādājošajiem vecākiem paredzētais vecāku pabalsts 75% apmērā tiktu saglabāts arī turpmāk, vienlaikus izvērtējot Nacionālās apvienības (NA) priekšlikumu par pabalstu sistēmas lielāku elastību, tos sadalot starp vecākiem, pirmdien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes informēja politiķi.
Finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) norādīja, ka pašreizējā kārtība, kas paredz strādājošiem vecākiem izmaksāt 75% no piešķirtā vecāku pabalsta, likumā noteikta kā terminēta norma. Tādēļ koalīcijai būtu svarīgi savlaicīgi pieņemt lēmumu par tās nostiprināšanu likumā, lai ģimenēm nodrošinātu tiesisko paļāvību.
Pēc Ašeradena teiktā, nākamā gada budžetu jau gatavos pēc Saeimas vēlēšanām izveidotā valdība, tādēļ jaunajiem vecākiem būtu svarīgi laikus zināt, ka valsts atbalsts saglabāsies arī pēc pašreizējā regulējuma termiņa beigām.
Savukārt Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) uzsvēra, ka pašlaik nekādas izmaiņas strādājošo vecāku atbalsta sistēmā nav plānotas.
Premjers norādīja, ka jautājumu par 75% vecāku pabalsta saglabāšanu koalīcijas darba kārtībā aktualizējusi "Jaunā vuienotība" (JV). Viņš uzsvēra, ka esošais regulējums jau ir spēkā un turpinās darboties līdz noteiktā termiņa beigām.
"Šis ir jautājums, kas šobrīd ir spēkā, un mēs pie tā paliekam. Šajā gadījumā nekādu izmaiņu nav," sacīja Kulbergs.
Vienlaikus premjers norādīja, ka koalīcijā apspriests arī NA priekšlikums par iespēju valsts atbalsta veidus elastīgāk sadalīt starp abiem vecākiem. Tādēļ finanšu ministram uzdots izvērtēt šādas ieceres iespējamo ietekmi, pēc kā koalīcija varēs lemt par turpmāko virzību.
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Ieva Siliņa (NA) skaidroja, ka NA rosina nodalīt bērna kopšanas pabalstu no vecāku pabalsta, ļaujot ģimenēm nepieciešamības gadījumā abus atbalsta veidus sadalīt starp vecākiem. Piemēram, vienu pabalstu varētu saņemt māte, bet otru - tēvs.
Jau ziņots, ka JV aicinājusi koalīcijas partnerus vienoties par vecāku pabalsta saglabāšanu 75% apmērā strādājošiem vecākiem kā pastāvīgu normu, nostiprinot to likumā. Partijas ieskatā tas nodrošinātu paredzamību ģimenēm un palīdzētu veiksmīgāk savienot darba gaitas ar bērna aprūpi.
Savukārt Labklājības ministrija iepriekš secinājusi, ka pašreizējais regulējums veicinājis vecāku iesaisti darba tirgū bērna kopšanas laikā un palielinājis tēvu līdzdalību bērnu aprūpē. Ministrija paudusi atbalstu šādas kārtības saglabāšanai arī turpmāk.