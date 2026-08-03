Liepupes muiža ar vērienīgiem svētkiem atzīmēs 275 gadu jubileju
2026. gada 29. augustā viena no skaistākajām un vēsturiski nozīmīgākajām Latvijas muižām – Liepupes muiža – svinēs savu 275 gadu jubileju, aicinot ikvienu uz īpašiem svētkiem, kuros vēsture, kultūra un mūzika saplūdīs vienā neaizmirstamā vasaras sajūtā.
Jau no plkst. 14.00 ikvienam interesentam būs iespēja bez maksas apmeklēt Liepupes muižas teritoriju, izbaudīt vēsturisko muižas parku un dārzus, aplūkot retro automašīnu izstādi, iemūžināt skaistus mirkļus foto kastē un ļauties nesteidzīgai vasaras pēcpusdienai unikālajā muižas atmosfērā.
Plkst. 16.00 uz muižas terases izskanēs īpašs pēcpusdienas koncerts, kurā uzstāsies izcilā soprāna balss Evita Teterovska kopā ar pianistu Māri Žagaru, radot elegantu muzikālu noskaņu vēsturiskajā muižas vidē.
Dienas gaitā viesiem būs iespēja piedalīties arī šampanieša un stipro dzērienu degustācijās, papildinot svētku pieredzi ar izsmalcinātiem garšu baudījumiem.
Vakara kulminācija būs plkst. 19.30, kad sāksies "Melleņu nakts" lielkoncerts – īpaši Liepupes muižas 275 gadu jubilejai veidota koncertprogramma, kurā uz vienas skatuves satiksies Latvijas spilgtākās mūzikas personības. Biļetes uz lielkoncertu iespējams iegādāties Biļešu Paradīzē.
Uz muižas skatuves kāps:
• Marija Naumova
• Aija Vītoliņa
• Jānis Stībelis
• Normunds Rutulis
• Raimonds Ozols
Solistus pavadīs augstvērtīgs mūziķu sastāvs – Raimonds Macats (taustiņinstrumenti), Mārcis Auziņš (ģitāra), Egors Kovajkovs (ģitāra), Norberts Skraucis (bass) un Ainis Zavackis (sitamie instrumenti), savukārt koncerta skaņu un gaismu nodrošinās Ulda Bikas komanda.
Vakara programmā skanēs skatītāju iemīļotas latviešu un pasaules mūzikas melodijas, virtuozas instrumentālās improvizācijas un īpaši muzikāli pārsteigumi, kas radīti par godu Liepupes muižas ievērojamajai jubilejai.
Pēc lielkoncerta svētki turpināsies romantiskā noskaņā – pie muižas baseina notiks brīvdabas kino seanss, ļaujot baudīt vasaras vakaru zem zvaigžņotām debesīm.
Liepupes muiža, kas celta 1751. gadā un ir viena no izcilākajām Latvijas baroka arhitektūras pērlēm, jau vairāk nekā divarpus gadsimtus glabā stāstus par Latvijas vēsturi, kultūru un viesmīlību. Šodien tā ir vieta, kur vēsturiskais mantojums harmoniski satiekas ar mūsdienīgu kultūras dzīvi un augstvērtīgiem notikumiem.
"275 gadi ir ne tikai nozīmīgs skaitlis mūsu muižas vēsturē – tas ir stāsts par paaudzēm, kas šo vietu ir veidojušas, saglabājušas un iedzīvinājušas no jauna. Jubilejas svētkus vēlamies svinēt kopā ar ikvienu, kurš novērtē Latvijas kultūras mantojumu, skaistu mūziku un īpašu atmosfēru. Mēs aicinām ikvienu kļūt par daļu no šī vēsturiskā notikuma," uzsver Liepupes muižas komanda.
Pasākums būs ne vien Liepupes muižas jubilejas svinības, bet arī viens no krāšņākajiem vasaras noslēguma kultūras notikumiem Vidzemē, pulcējot mūzikas cienītājus, ģimenes un vēsturiskā mantojuma interesentus no visas Latvijas.
Galdiņus nepieciešams rezervēt iepriekš, zvanot pa tālruni - +371 27 802 801.