Elektrotīkla traucējums Rēzeknē bez elektrības atstājis aptuveni 2400 klientu.
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Šodien 17:45
Elektrotīkla traucējums Rēzeknē bez elektrības atstājis aptuveni 2400 klientu
Šodien ap plkst. 17:21 reģistrēts tehnoloģisks traucējums elektrotīklā, ietekmējot aptuveni 2400 klientu elektroapgādi Rēzeknes pilsētā.
AS "Sadales tīkls" operatīvā darba brigāde nekavējoties ir sākusi bojājuma lokalizāciju, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk.
Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.