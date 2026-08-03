Elektrotīkla traucējums Rēzeknē bez elektrības atstājis aptuveni 2400 klientu
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Elektrotīkla traucējums Rēzeknē bez elektrības atstājis aptuveni 2400 klientu.
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Elektrotīkla traucējums Rēzeknē bez elektrības atstājis aptuveni 2400 klientu

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Šodien ap plkst. 17:21 reģistrēts tehnoloģisks traucējums elektrotīklā, ietekmējot aptuveni 2400 klientu elektroapgādi Rēzeknes pilsētā.

Elektrotīkla traucējums Rēzeknē bez elektrības ats...

AS "Sadales tīkls" operatīvā darba brigāde nekavējoties ir sākusi bojājuma lokalizāciju, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk.

Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.

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