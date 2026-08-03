Traģisks rīts Ogres skolā: miris nesen darbā pieņemts sētnieks
Pirmdienas rītā Ogres Kalna pamatskolā neskaidros apstākļos miris sētnieks, liecina pašvaldības informācija vietnē "Facebook".
Šorīt bez dzīvības pazīmēm atrasts skolas tehniskais darbinieks, kurš bija pieņemts darbā skolā tikai pirms piecām dienām, aizvietojot citu darbinieku viņa darbnespējas laikā un veicot dārznieka/sētnieka pienākumus.
Darbinieks no rīta ieradās darbā, sākot veikt darba pienākumus un pēc atpūtas brīža tika atrasts bez dzīvības pazīmēm, informē pašvaldībā.
Pašvaldība apgalvo, ka pēc tam, kad darbinieks tika atrasts bez dzīvības pazīmēm, nekavējoties tika sākti atdzīvināšanas pasākumi un izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde. Diemžēl, neskatoties uz mediķu un klātesošo centieniem, darbinieka dzīvību glābt neizdevās.
Saskaņā ar pašlaik pašvaldībai pieejamo informāciju, darbinieks zaudēja dzīvību atpūtas brīdī, un notikušais nav saistīts ar darba pienākumu veikšanu vai darba drošības prasību pārkāpumiem. Vienlaikus, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, Ogres novada pašvaldība par notikušo ir informējusi Valsts darba inspekciju.