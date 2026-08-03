Avārijas vieta Imantā (ekrānuzņēmums no video)
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Šodien 16:52
Pēc smagās avārijas atjaunota 1. maršruta tramvaju kustība uz Imantu
Pirmdien uz vairākām stundām bija paralizēta 1. maršruta tramvaju kustība Imantas mikrorajonā Rīgā pēc tramvaja sadursmes ar kravas automašīnu Slokas un Dammes ielas krustojumā. Nu satiksme ir atjaunota.
‼️1. maršruta tramvaju kustība ir atjaunota pa pamata maršrutu.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) August 3, 2026
Avārijas rezultātā bija apstājusies 1. maršruta tramvaju kustība virzienā uz centru, bet uz Imantu braucošie 1. maršruta tramvaji tika novirzīti uz Iļģuciema galapunktu, no kura dodas atpakaļ uz Juglu. Pēc avārijas seku likvidēšanas tramvaju kustība ir atjaunota pa pamata maršrutu.
Negadījumā bija cietuši pieci cilvēki, no kuriem divi vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Pēc Valsts policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas kravas automašīnas vadītājs nedeva ceļu tramvajam.