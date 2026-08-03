Pēc smagās avārijas atjaunota 1. maršruta tramvaju kustība uz Imantu
Avārijas vieta Imantā (ekrānuzņēmums no video)
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Pēc smagās avārijas atjaunota 1. maršruta tramvaju kustība uz Imantu

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Pirmdien uz vairākām stundām bija paralizēta 1. maršruta tramvaju kustība Imantas mikrorajonā Rīgā pēc tramvaja sadursmes ar kravas automašīnu Slokas un Dammes ielas krustojumā. Nu satiksme ir atjaunota.

Pēc smagās avārijas atjaunota 1. maršruta tramvaju...

Negadījumā bija cietuši pieci cilvēki, no kuriem divi vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Pēc Valsts policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas kravas automašīnas vadītājs nedeva ceļu tramvajam.

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