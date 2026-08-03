Raiņa dzeja ķīniešu kaligrāfijā: Raiņa un Aspazijas mājā atklās Jekaterīnas Bai izstādi “Dzejas plūdumā”
Sestdien, 8. augustā, plkst. 15.00 Raiņa un Aspazijas mājā (Rīgā, Baznīcas ielā 30) tiks atklāta mākslinieces Jekaterīnas Bai personālizstāde “Dzejas plūdumā”. Inovatīvā kaligrāfisko abstrakciju sērija “Daugava” pirmo reizi mākslas vēsturē apvieno latviešu literāro mantojumu ar tradicionālo ķīniešu kaligrāfijas ātrraksta stilu.
Ekspozīcijas centrālais objekts ir Raiņa poēma "Daugava", kas īstenota uz plānā un absorbējošā ķīniešu šeņšjuaņ papīra ar ķīniešu otu un tušu. Darba procesā māksliniece ir izgudrojusi pilnīgi jaunu Rietumu kaligrāfiskās rakstības vertikālo principu – šriftu austrumu ātrraksta caošu stilā, kas saglabā burtu atpazīstamību, bet vizuāli atspoguļo nepārtrauktu enerģijas plūsmu.
Raiņa dzejas rindas izvietotas kā vertikāls rēbuss, aicinot skatītāju palēnināt gaitu un ļauties plūdumam. Īpašu vizuālo daudzslāņainību darbiem piešķir fons – monohromi zīmējumi uz ūdens virsmas ķīniešu „ūdens ēnu” (suminagaši) stilā un pašas mākslinieces radītie zīmogi. Uz plānā papīra kļūdas nav iespējams izdzēst, tāpēc katrs darbs prasījis absolūtu koncentrēšanos un precizitāti.
Māksliniece Jekaterīna Bai ir Āzijas mākslas studijas “Lidojošā ota” un Ķīniešu dārgumu muzeja direktore Rīgā. Dodoties uz Ķīnu, savu "otro dzimteni", viņa atstāj šo radošo vēstījumu kā cieņas apliecinājumu un pateicību Latvijas zemei un cilvēkiem.