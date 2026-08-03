Slavenais igauņu viljolnieks Hanss Kristians Āviks apburs publiku kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri
28. augustā plkst. 19.00 Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) aicina uz simtgades svinību koncertu Rīgas Kongresu namā, bet jau nākamajā dienā, 29.augustā, tas būs dzirdams orķestra festivālā “Vasarnīca” koncertzālē GORS.
Pie diriģenta pults stāsies diriģents, LNSO mākslinieciskais padomnieks Andris Poga, bet kopā ar orķestri muzicēs izcilais jaunās paaudzes igauņu vijolnieks Hanss Kristians Āviks, atskaņojot Semjuela Bārbera Koncertu vijolei un orķestrim. Vakara otrajā daļā skanēs Gustava Mālera monumentālā Septītā simfonija – viens no retāk atskaņotajiem komponista simfoniskajiem opusiem.
Koncerta solists būs Hanss Kristians Āviks, kurš Latvijas publiku aizrāva jau LNSO 100. sezonas noslēguma koncertā. Jaunais igauņu vijolnieks pēdējos gados kļuvis par vienu no spožākajiem savas paaudzes mūziķiem Eiropā, īpašu starptautisku ievērību gūstot pēc uzvaras Karla Nīlsena Starptautiskajā konkursā 2022. gadā. Viņš regulāri koncertē kopā ar ievērojamiem Eiropas orķestriem un diriģentiem, uzstājoties koncertzālēs Vīnē, Cīrihē, Elbas filharmonijā Hamburgā un Ņujorkas Kārnegija zālē.
Semjuela Bārbera Vijolkoncerts ir viens no 20. gadsimta amerikāņu mūzikas šedevriem. Tas tapis 1939. gadā pēc uzņēmēja Semjuela S. Felsa pasūtījuma, taču tā ceļš līdz pirmatskaņojumam nebija gluds. Darbs bija paredzēts vijolniekam Izo Brizelli, tomēr viņš atteicās to spēlēt, uzskatot koncerta finālu par nepiemērotu. Bārbers savu ieceri nemainīja, un 1941. gadā koncerts piedzīvoja veiksmīgu pirmatskaņojumu Filadelfijas orķestra izpildījumā. Mūsdienās tas ir viens no visbiežāk atskaņotajiem amerikāņu komponistu darbiem vijolei un orķestrim.
Koncerta otrajā daļā skanēs grandiozā Gustava Mālera Septītā simfonija – viens no komponista sarežģītākajiem un noslēpumainākajiem darbiem. Laikā starp 1904. un 1905. gadu tapusī simfonija izceļas ar neparastu dramaturģiju un krāšņu orķestra skanējumu, kurā īpaša vieta atvēlēta divām slavenajām “Nakts mūzikām”. Mālera Septītā simfonija Latvijas koncertdzīvē skan ļoti reti – pēdējo reizi tā tika atskaņota 1999. gadā maestro Vasilija Sinaiska vadībā.
Pie diriģenta pults stāsies diriģents un LNSO mākslinieciskais padomnieks Andris Poga, kura interpretācijas guvušas augstu novērtējumu gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Mālers ieņem īpašu vietu diriģenta repertuārā, un sadarbībā ar LNSO tapuši vairāki spilgti šī komponista simfoniju atskaņojumi. Simtgades svinību koncertā Andris Poga kopā ar orķestri piedāvās klausītājiem iespēju no jauna atklāt Mālera Septītās simfonijas pasauli.