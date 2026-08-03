Avārijas vieta Imantā (ekrānuzņēmums no video)
Runā Rīga
Šodien 14:30
"1. tramvaju varat negaidīt!": sadursmē ar kravas automašīnu Imantā smagi cietis tramvajs. VIDEO
Pirmdien Imantā avārijā iekļuvis 1. maršruta tramvajs, kas Slokas un Dammes ielas krustojumā smagi cietis sadursmē ar kravas automašīnu.
"Rīgas satiksme" brīdina, ka avārijas dēļ ir apstājusies 1. maršruta tramvaju kustība virzienā uz centru. Uz Imantu braucošie 1. maršruta tramvaji tiek novirzīti uz Iļģuciema galapunktu, no kura dodas atpakaļ uz Juglu.
Par avārijā cietušajiem pagaidām ziņu nav.