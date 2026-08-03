"1. tramvaju varat negaidīt!": sadursmē ar kravas automašīnu Imantā smagi cietis tramvajs. VIDEO
Avārijas vieta Imantā (ekrānuzņēmums no video)
Runā Rīga

"1. tramvaju varat negaidīt!": sadursmē ar kravas automašīnu Imantā smagi cietis tramvajs. VIDEO

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Pirmdien Imantā avārijā iekļuvis 1. maršruta tramvajs, kas Slokas un Dammes ielas krustojumā smagi cietis sadursmē ar kravas automašīnu.

"1. tramvaju varat negaidīt!": sadursmē ar kravas ...

"Rīgas satiksme" brīdina, ka avārijas dēļ ir apstājusies 1. maršruta tramvaju kustība virzienā uz centru. Uz Imantu braucošie 1. maršruta tramvaji tiek novirzīti uz Iļģuciema galapunktu, no kura dodas atpakaļ uz Juglu.

Par avārijā cietušajiem pagaidām ziņu nav.

Tēmas

RīgaRīgas satiksmeVidzemeImantaSadursme

Citi šobrīd lasa