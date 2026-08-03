Attālinātais darbs pēc pandēmijas nav pazudis - šādi ikdienā strādā tūkstošiem cilvēku
Attālinātais darbs kļuvis par nozīmīgu mūsdienīgas darba vides daļu. Aptuveni katrs divpadsmitais Latvijā parasti izvēlas strādāt no mājām, liecina "Eurostat" dati.
Vienlaikus elastīgas darba iespējas kļūst par arvien nozīmīgāku darba devēja konkurētspējas priekšrocību, jo tās palīdz stiprināt darbinieku iesaisti, darba un privātās dzīves līdzsvaru un uzticēšanos darba attiecībās.
Attālinātais darbs vairāk attīstīts Ziemeļeiropā un Rietumeiropā
Eiropas dati rāda, ka attālinātā darba izplatība dažādās valstīs būtiski atšķiras. Visvairāk darbinieku, kas parasti strādā attālināti jeb “no mājām”, ir Somijā (21%) un Īrijā (19%). Latvija šajā statistikā atrodas kaut kur pa vidu – 9% Latvijas iedzīvotāju lielākoties strādā no mājām. Savukārt zemākie attālinātā darba rādītāji vērojami Rumānijā un Bulgārijā. Kopumā var novērot, ka attālinātais darbs visvairāk attīstīts Ziemeļeiropā un Rietumu valstīs, kamēr Eiropas dienvidos un austrumos šāds darba modelis nav tik plaši izplatīts.
“Darbinieku gaidas attiecībā uz darba vidi kļūst aizvien daudzveidīgākas. Ja agrāk konkurētspējīgu darba vietu galvenokārt noteica klasiskie bonusi, piemēram, veselības apdrošināšana, darba auto vai prēmijas, tad šobrīd arvien nozīmīgāku lomu ieņem iespēja strādāt elastīgi, tostarp attālināti un no citas valsts, skaidro "Luminor" bankas personāla un kultūras vadītājs Edgars Pīlips.
"Attālinātā darba iespējas lielā mērā ir saistītas gan ar darba specifiku, gan uzņēmumu vadības kultūru un uzticēšanos darbiniekiem. Nozīmīga loma ir arī digitalizācijai un darba organizācijas paradumiem. Valstīs un nozarēs, kur darba procesi ir vairāk digitalizēti, elastīgs darbs vieglāk kļūst par ikdienas praksi,” komentē Pīlips.