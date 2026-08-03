Eiropas Kinoakadēmija godinās "Splendid Palace" ar īpašu emblēmu
Kinoteātris "Splendid Palace" sadarbībā ar Eiropas Kinokadēmiju, kas šogad iekļāvusi kinoteātri Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā, šā gada 19. augustā rīkos īpašu inaugurācijas ceremoniju. Tās laikā pie "Splendid Palace" fasādes tiks atklāta simboliskā goda emblēma.
Eiropas kino kultūras dārgumi ir daļa no Eiropas Kinoakadēmijas paplašinātajām filmu mantojuma aktivitātēm, kas aizsākās 2022. gadā. Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā tiek iekļautas vietas, kurām ir simboliska nozīme Eiropas kino dzīvē un vēsturiska vērtība - vietas, kuras nepieciešams saglabāt un aizsargāt ne tikai šodien, bet arī nākamajām paaudzēm.
Šobrīd Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā ir iekļautas 70 vietas. Latviju šajā sarakstā pārstāv Mežaparka Lielā estrāde un tagad arī kinoteātris "Splendid Palace". Par godu šim notikumam, kinoteātris "Splendid Palace" rīko svinīgu kino vakaru, kurā pulcēsies starptautiskie viesi no Eiropas Kinoakadēmijas, kā arī Latvijas kino industrijas pārstāvji un izcilu kino mīloši kino skatītāji, lai kopīgi godinātu šo nozīmīgo notikumu un atklātu kinoteātra 2026. gada rudens sezonu.
Inaugurācijas ceremonijas vakaru īpašu padarīs Mikelandželo Antonioni klasiskās filmas "Fotopalielinājums"(1966, "Blow-Up") restaurētās kopijas seanss.
Filma ir viens no izcilākajiem modernisma kino darbiem un viena no nozīmīgākajām sešdesmito gadu Eiropas kinomākslas virsotnēm. Tās darbība norisinās Londonas modes pasaulē, kur fotogrāfija kļūst par robežšķirtni starp realitāti un ilūziju, starp redzamo un apslēpto. Bohēmiskās sabiedrības fotoseansi kino vēsturē kļuvuši ikoniski – gan ar savu estētisko jutekliskumu, gan ar Antonioni raksturīgo erotiskās atsvešinātības izjūtu.