"Rimi" atsauc no tirdzniecības "drošuma prasībām" neatbilstošas preces un vēršas pie Latvijas pircējiem
Foto: Paula Čurkste/LETA
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Sabiedrība

"Rimi" atsauc no tirdzniecības "drošuma prasībām" neatbilstošas preces un vēršas pie Latvijas pircējiem

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Mazumtirdzniecības veikalu tīkls "Rimi" lūdz Latvijas pircējiem nodot atpakaļ veikalā zemāk minētās preces, teikts uzņēmuma mājaslapā.

"Rimi" atsauc no tirdzniecības "drošuma prasībām" ...

1. Sasaldēts suņu gardums "Top Dog Bistr" liellops 1,6kg

EAN: 4779048390492

Partijas numurs un derīguma termiņš

GAM MB260302 - 02.03.2027.
GAM MB260309 - 09.03.2027.
GAM MB260317 - 17.03.2027.
GAM MB260414 - 14.04.2027.

2. Sasaldēts suņu gardums "Top Dog Bistr" liellops, trusis 1,6kg

EAN: 4779048390553

Partijas numurs un derīguma termiņš

GAM BR260304 - 04.03.2027.
GAM BR260312 - 12.03.2027.
GAM BR260330 - 30.03.2027.
GAM BR260415 - 15.04.2027.

3. Sasaldēts suņu gardums "Top Dog Bistr" liellops, pīle 1,6kg

EAN: 4779048390546

Partijas numurs un derīguma termiņš

GAM BD260304 - 04.03.2027.
GAM BD260324 - 24.03.2027.
GAM BD260413 - 13.04.2027.

Piegādātājs: Rogių šunys UAB

Atsaukuma iemesls: neatbilst preces drošuma prasībām.

Preces atgriešana

Ja esat iegādājies minēto preci, ar norādīto derīguma termiņu, lūdzam, atgriezt to tuvākajā "Rimi" veikalā līdz 2026. gada 5. augustam. Pirkuma čeks nav nepieciešams. Apmaiņā pret preci tiks apmaksāta preces vērtība. Ja rodas kādi papildus jautājumi, pircējus lūdz zvanīt uz "Rimi" bezmaksas tālruni: 80000 180.

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