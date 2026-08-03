"Rimi" atsauc no tirdzniecības "drošuma prasībām" neatbilstošas preces un vēršas pie Latvijas pircējiem
Mazumtirdzniecības veikalu tīkls "Rimi" lūdz Latvijas pircējiem nodot atpakaļ veikalā zemāk minētās preces, teikts uzņēmuma mājaslapā.
1. Sasaldēts suņu gardums "Top Dog Bistr" liellops 1,6kg
EAN: 4779048390492
Partijas numurs un derīguma termiņš
GAM MB260302 - 02.03.2027.
GAM MB260309 - 09.03.2027.
GAM MB260317 - 17.03.2027.
GAM MB260414 - 14.04.2027.
2. Sasaldēts suņu gardums "Top Dog Bistr" liellops, trusis 1,6kg
EAN: 4779048390553
Partijas numurs un derīguma termiņš
GAM BR260304 - 04.03.2027.
GAM BR260312 - 12.03.2027.
GAM BR260330 - 30.03.2027.
GAM BR260415 - 15.04.2027.
3. Sasaldēts suņu gardums "Top Dog Bistr" liellops, pīle 1,6kg
EAN: 4779048390546
Partijas numurs un derīguma termiņš
GAM BD260304 - 04.03.2027.
GAM BD260324 - 24.03.2027.
GAM BD260413 - 13.04.2027.
Piegādātājs: Rogių šunys UAB
Atsaukuma iemesls: neatbilst preces drošuma prasībām.
Preces atgriešana
Ja esat iegādājies minēto preci, ar norādīto derīguma termiņu, lūdzam, atgriezt to tuvākajā "Rimi" veikalā līdz 2026. gada 5. augustam. Pirkuma čeks nav nepieciešams. Apmaiņā pret preci tiks apmaksāta preces vērtība. Ja rodas kādi papildus jautājumi, pircējus lūdz zvanīt uz "Rimi" bezmaksas tālruni: 80000 180.