Klavieru virtuozs Georgijs Osokins apbur mūzikas gardēžus
FOTO: Mazajā Mežotnes pilī izskanējis izcilā pianista Georgija Osokina īpašais solokoncerts
Pašā vasaras viducī, 31.jūlijā, Mazajā Mežotnes pilī ar īpašu solokoncertu viesojās izcilais latviešu pianists Georgijs Osokins, kurš šim koncertam bija izvēlējies Pētera Vaska, Arvo Perta, Roberta Šūmaņa, Franča Šūberta un Friderika Šopēna skaņdarbus.
Šis koncerts Georgijam Osokinam bija īpašs vēl viena iemesla dēļ – ar to mākslinieks atzīmēja desmit gadus ilgstošo sadarbību un draudzību ar Mazo Mežotnes pili un tās īpašniekiem Regīnu un Andri Deičmaņiem.
Koncerta viesu vidū bija komponists Pēteris Vasks ar kundzi Dzintru Geku, bijusī Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja direktore Māra Lāce, komponists Arturs Maskats, mākslas zinātniece Astrīda Rogule, eksprezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu, mākslinieces Kristiāna Dimitere un Ieva Jurjāne u.c. sabiedrībā pazīstami cilvēki.
"Mežotne man vienmēr ir bijusi īpaša vieta, un priecājos, ka mūsu siltajai draudzībai aprit jau desmit gadi. Regīnas un Andra viesmīlībai nav robežu, savukārt viņu rūpes par māksliniekiem un klausītājiem, kā arī cieņa pret mūziku un mākslu kopumā rada to reto sajūtu, ka koncerta iznākums ir atkarīgs tikai no manis paša. Manuprāt, šī ir viena no skaistākajām vietām, kur notiek brīnumi. Savukārt šajā reizē programmas centrā liku skaņdarbus, kurus iedvesmojusi daba, jo tieši tajā Francis Šūberts, Roberts Šūmanis un Pēteris Vasks atraduši neizsīkstošu iedvesmas avotu," pēc koncerta pauda Georgijs Osokins.
Nākamais koncerts Mazajā Mežotnes pilī gaidāms jau 15.augustā, kad šeit izskanēs Pētera Vaska fonda piecpadsmit gadu jubilejas koncerts "Pēteris Vasks ielūdz. Vasara. Mežotne", savukārt koncertsezonas izskaņā pilī ar koncertu viesosies divas lieliskas mūziķes: brīnišķīgā latviešu vijolniece Vineta Sareika un izcilā pianiste Amandīne Savarī.