Atklās izstādi, kas veltīta izcilā kinorežisora Jāņa Streiča piemiņai
Ceturtdien, 13. augustā, plkst. 17 Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē tiks atklāta izcilā kinorežisora un mākslinieka Jāņa Streiča piemiņai veltītā personālizstāde "Jāni Streiču atceroties", informēja Rīgas Latviešu biedrības pārstāvji.
Izstādes atklāšanā aicināta piedalīties Streiča ģimene un Tekla Bekeša, Gunta Brakovska, Guntis Gailītis, Gaida Jablovska, Maruta Plivda un Ojārs Spārītis. Pasākumu ar klaviermūzikas skanējumu kuplinās profesors Ventis Zilberts. Izstādē eksponēti mākslas darbi gan no Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja, gan no privātām kolekcijām.
Streičs (1936-2026) bija kinorežisors, scenārists, aktieris, rakstnieks, gleznotājs un sabiedriskais darbinieks, kura daiļrade balstījās mūsdienu sabiedrībai svarīgās tēmās, izpelnoties skatītāju un lasītāju mīlestību, norāda izstādes rīkotāji. Pēdējās pāris desmitgadēs Streičs sevi pieteica arī ainavu glezniecībā. Mākslinieks galvenokārt strādāja eļļas tehnikā uz audekla, retāk pievēršoties pasteļiem. Viņa darbiem raksturīga tonālā daudzveidība un pārliecinošas gaismu un ēnu attiecības, iemūžinot Latvijas, Lietuvas un Ukrainas ainavas, informē Rīgas Latviešu biedrības publicitātes un reklāmas projektu vadītāja Oksana Svikle.
Viņa norāda, ka Streičam bija svarīgs dialogs ar skatītāju, tāpēc viņš aktīvi rīkoja personālizstādes un piedalījās kopizstādēs. Streičs bija ne vien RLB Vizuālās mākslas komisijas, bet arī mākslinieku grupas "Daugava 2019" biedrs. No 2020. gada līdz pat savai aiziešanai mūžībā piedalījās vairākās izstādēs, kā arī ar saviem darbiem bija pārstāvēts Tallinas galerijā "Hopneri Maja".