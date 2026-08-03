Šonedēļ plaši ieskandinās Rīgas 825 gadu jubilejas svinības
Rīga plaši svin 825. dzimšanas dienu. Šonedēļ pašvaldība aicina uz Labā krasta svētkiem Grīziņkalnā, muzikālajiem parkiem Vērmanes dārzā, Dzegužkalna parkā un Ziemeļblāzmas pils parkā, kā arī piedāvā teātra izrādi “Dumpīgā Rīga” Doma laukumā.
Labā krasta svētki Grīziņkalnā 8. augustā no plkst.12.00 līdz plkst. 22.00 aicina apmeklētājus visas dienas garumā piedzīvot daudzveidīgu kultūras programmu, kurā savijas mūzika, laikmetīgā māksla, apkaimes vēsture un kopienas stāsti. Svētki piedāvās koncertus, performances, dejas izrādi, ekskursijas, radošās darbnīcas un aktivitātes ģimenēm, atklājot Grīziņkalnu un Rīgu kā atvērtu un daudzveidīgu pilsētu.
Uz mazās skatuves visas dienas garumā norisināsies izzinoša un līdzdalībā balstīta programma. Gaidāmas sarunas par aktuāliem jautājumiem ar Rīgas centra apkaimju biedrību pārstāvjiem, pilsētvides plānošanas ekspertiem un atbildīgo institūciju pārstāvjiem.
Apmeklētājus iepriecinās “Lielā Grīziņkalna viktorīna”, kurā aicinātas piedalīties gan ģimenes, gan draugu komandas līdz pieciem dalībniekiem. Pieteikšanās pasākuma norises dienā pie Mazās skatuves koordinatora. Būs iespēja redzēt Ģertrūdes ielas teātra izrādi “Tas ir viss, ko mēs varam”, baudīt dzejas lasījumus, kas atklās dzejnieču skatījumu uz Rīgu mūsdienās un senākā pagātnē, kā arī ikviens tiks aicināts dalīties ar Grīziņkalna apkaimes stāstiem.
Uz lielās skatuves apmeklētājus iepriecinās Rīgas amatierkolektīvu priekšnesumi, BikiDZIESMU koncerts lieliem un maziem, gaidāmi Latgales danči kopā ar folkloras kopu “Grodi”, kā arī Matīsa Žilinska džeza trio koncerts. Būs iespēja redzēt iluzionista Edžus performanci, kā arī izbaudīt Dailes teātra jauno aktieru koncertu. Vakarpusē skatuvi pieskandinās grupu “YŪT”, “JUUK” un “Turaidas roze” un pūtēju orķestra “Horizonts” koncerti.
Nacionālā teātra izrāde “Dumpīgā Rīga”
7. augustā plkst. 20.00 un 8. augustā plkst. 15.00 Doma laukumā būs iespēja redzēt Latvijas Nacionālā teātra izrādi “Dumpīgā Rīga” – dziesmu spēli visai ģimenei, kas tapusi, iedvesmojoties no Rutku tēva. Darbības laiks – 1582. gada pavasaris, kad Rīgā notiek kalendāru nemieri, jo rīdziniekiem ir savs viedoklis par Eiropā noteikto kārtību. It kā vieglajā dziesmu spēles stilā režisors piedāvās aplūkot nacionālā rakstura īpatnības toreiz un tagad.
LODErēšanas diena Sarkandaugavā
8. augusts Sarkandaugavā būs loderēšanas diena. Loderēt nozīmē klaiņot un laiski slaistīties. Šādā sestdienīgā noskaņā kopienas centra “eS14″ pagalmā varēs vērot Sarkandaugavas laikam veltīta sienas gleznojuma tapšanu, brokastlaikā kopā ar ielu mākslas pētniekiem pētīt laika zīmes apkārtējos pagalmos, pusdienlaikā rosīties radošajās darbnīcās, un vakarlaikā pārrunāt aktuālo par apkaimes nākotni, lai pēc tam kopā ar mākslinieču apvienību “Poētiskais Robotisms” nokļūtu performancē “Sarkandaugavas laika lode”.
Darbnīcas, diskusija un performance ir pieejama cilvēkiem ratiņkrēslos un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Ieeja pagalmā notiek aiz ēkas, caur pagalma vārtiem. Automašīnu iespējams novietot stāvvietā pirms pagalma, iebraucot no Sliežu ielas puses. Labierīcības cilvēkiem ratiņkrēslos un mazu bērnu pārtinamais galds atrodas ēkās pirmajā stāvā, bet ieeja ar rampu tajā no ēkas fasādes puses Sīmaņa ielā.
Muzikālo parku programmas
“Rīgas vasaras” Dzegužkalna parka muzikālo programmu 5. augustā atklās Linda Leen, aicinot klausītājus uz emocionāli daudzveidīgu vasaras vakaru. Koncertā skanēs gan klausītāju iemīļoti skaņdarbi no dažādiem mākslinieces radošās darbības posmiem, gan jaunākais repertuārs no 2026. gada mākslinieces minialbumu triloģijas WAVES.
6. augustā koncertā “Uzlādējies dejā” ar košumu un deju ritmiem atklās “Rīgas vasaras” mēnesi kultūras pils “Ziemeļblāzma” parkā, kur ar savu enerģisko akustisko instrumentu spēli, blūz-folk-grass dejās un dziesmās iekustinās “Rahu” un cauri stāstiem dančos izvedīs “Nielslens Lielsliens”.
Savukārt ar Maestro Raimonda Paula svētību tapusī muzikālā apvienība “Diskopauls” 7. augustā uz Vērmanes dārza skatuves atgriežas atjaunotā sastāvā ar īpaši komponista 90. jubilejai papildinātu programmu. Apvienības solistiem Elzai Rozentālei un Miķelim Putniņam pievienosies Aija Vītoliņa, veidojot dzirkstošu un spilgtu dziedātāju trio, kas pieredzējušu mūziķu sastāva (Toms Mikāls – taustiņi, Rūdolfs Dankfelds – bungas, Kristians Priekulis – bass, Dāvis Jurka – pūšamie instrumenti) pavadījumā nodrošinās dejas no pirmās takts līdz pat koncerta noslēgumam.