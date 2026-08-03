Latvijas arbūzi jau nonāk tirgū: zināms, cik tie maksā šogad
Šovasar laika apstākļi Latvijā ir bijuši labvēlīgāki arbūzu audzēšanai, tomēr zemniekiem joprojām nākas cīnīties ar augu slimībām. Dažas saimniecības jau sākušas tirgot Latvijā audzētos arbūzus un sola saglabāt iepriekšējā gada cenu.
Limbažu novada saimniecībā "Kantānu dārzniecība" arbūzi tiek audzēti gan siltumnīcās, gan atklātā laukā. Šogad augļi aizmetušies vēlāk nekā ierasts, tāpēc lielākā raža gaidāma tuvākajās nedēļās. Laukos audzētie arbūzi varētu nogatavoties tikai septembra vidū.
Pagājušajā gadā aukstais laiks, lietavas un pārāk mitrā augsne saimniecībai radīja lielus zaudējumus — tika zaudēta aptuveni puse ražas. Šosezon apstākļi ir labāki, taču zemnieki vēl nesteidzas prognozēt kopējo novākto daudzumu. Papildu draudus rada puve un citas augu slimības, kas arvien biežāk skar stādījumus, vēsta LSM.lv.
Arī Mārupes novadā pirmās melones jau esot nogatavojušās un kļuvušas saldas, bet arbūziem vēl nepieciešama aptuveni nedēļa. Audzētāji norāda, ka pieprasījums pēc vietējās produkcijas pieaug, tomēr augi regulāri jāapstrādā ar bioloģiskiem augu aizsardzības līdzekļiem.
Savukārt Vilces pagastā Jelgavas novadā pirmie Latvijas arbūzi jau nogatavojušies un nonākuši pārdošanā. Cena šogad saglabāsies tāda pati kā iepriekš — 2 eiro par kilogramu.
Pagājušajā gadā šai saimniecībai izdevās novākt aptuveni 20 tonnas arbūzu. Arī šogad zemnieki cer uz labu rezultātu, tomēr satraucas par krusas risku — šādus stādījumus Latvijā joprojām nav iespējams apdrošināt.