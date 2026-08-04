Irbenes radioteleskopa atjaunotās antenas pacelšana
Latvijas noslēpumainākā spoku pilsēta pievilina ziņkārīgos. Kas no tās palicis pāri? VIDEO
Dziļi Latvijas mežos atrodas pamesta padomju militārā pilsētiņa, kurā laiks šķiet ir apstājies.
Šī vieta savulaik bija viena no slepenākajām vietām Padomju Savienībā – šeit dzīvoja militārpersonas, atradās milzīgi radioteleskopi un no ārpasaules slēptas Aukstā kara tehnoloģijas.
Mūsdienās ēkas Irbenē stāv tukšas – pēc PSRS sabrukuma šī vieta kļuvusi par spoku pilsētu, secina kāds nesens tās apmeklētājs.
"Es izstaigāju pamestos dzīvokļus, izpētīju brūkošās ēkas un atklāju, kas palicis pāri no vienas no noslēpumainākajām padomju militārajām vietām Latvijā," pie video, kas publicēts pirms divām nedēļām, raksta tā autors - "Instagram" blogeris ar nosaukumu @sorensuorin.
Kas ir Irbene?
Irbene atrodas Ventspils novada Ances pagastā, aptuveni 30 kilometru uz ziemeļiem no Ventspils. Līdz pat Latvijas neatkarības atjaunošanai tā bija slepena militārā teritorija, kas nebija atzīmēta kartēs. Šeit atradās PSRS militārais objekts "Zvaigznīte" (krievu: "Звёздочка"), kura uzdevums bija radioizlūkošana un sakaru pārtveršana.
Slepenā pilsēta, kuras "nebija"
Pilsētiņu sāka būvēt 20. gadsimta 70. gadu sākumā. Tajā dzīvoja aptuveni 2000 cilvēku – galvenokārt padomju armijas virsnieki, zinātnieki un viņu ģimenes.
Irbene bija pilnībā pašpietiekama:
- daudzdzīvokļu mājas;
- skola;
- bērnudārzs;
- veikals;
- sporta zāle;
- kultūras nams;
- katlumāja;
- tehniskās ēkas.
Visiem iedzīvotājiem bija speciālas caurlaides, un nepiederošām personām ieeja bija aizliegta. Pat daudzi Latvijas PSR iedzīvotāji par šādas vietas eksistenci neko nezināja.
Milzīgie radioteleskopi
Objekta iespaidīgākā daļa bija antenu komplekss. Svarīgākās antenas:
RT-32 – 32 metrus diametrā; RT-16 – 16 metrus diametrā.
Padomju laikā tās izmantoja militārajai radioizlūkošanai, lai pārtvertu NATO un Rietumvalstu radiosakarus. Oficiāli objekts tika dēvēts par kosmisko sakaru un radioastronomijas centru, taču tam bija arī militāra funkcija.
Krievijas armijas aiziešana
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Krievijas armija objektu atstāja 1994. gadā.
Pirms aiziešanas daļa iekārtu tika demontēta vai sabojāta. Vēlāk Latvijas zinātniekiem izdevās radioteleskopus atjaunot un pielāgot zinātniskiem pētījumiem.
1994. gadā tika izveidots Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs (VIRAC). Pašlaik tas darbojas Ventspils Augstskolas paspārnē un piedalās starptautiskos astronomijas projektos.
RT-32 izmanto:
- tālu galaktiku novērošanai;
- pulsāru izpētei;
- Saules novērojumiem;
- asteroīdu un kosmisko atlūzu izsekošanai;
Eiropas ļoti lielās bāzes interferometrijas (VLBI) tīklā. Pēc modernizācijas radioteleskopi tiek izmantoti arī kosmisko misiju sakaru nodrošināšanai.
Vai pilsētu drīkst apmeklēt?
Radioteleskopu teritorija ir apskatāma tikai organizētās ekskursijās. Savukārt pamestajā pilsētiņā daļa teritorijas ir brīvi pieejama, taču daudzas ēkas ir avārijas stāvoklī, tādēļ tajās ieiet ir bīstami.
Interesanti fakti
- Padomju laikā Irbene nebija atzīmēta kartēs.
- Pilsētiņas sākotnējais militārais nosaukums bija "Zvaigznīte".
- RT-32 ir lielākais radioteleskops Ziemeļeiropā.
- Teritorija aizņem aptuveni 200 hektārus.
- Irbene bieži tiek salīdzināta ar Skrundas militāro pilsētiņu, taču atšķirībā no Skrundas tajā joprojām darbojas aktīvs zinātnes centrs.
Irbene populārajā kultūrā
Pēdējos gados Irbene kļuvusi par vienu no Latvijas atpazīstamākajām "spoku pilsētām". To regulāri apmeklē ārvalstu "YouTube" satura veidotāji, urbānās izpētes entuziasti un ceļojumu blogeri. Sociālajos tīklos īpašu uzmanību piesaista milzīgais radioteleskops, pamestās daudzdzīvokļu mājas un kontrasts starp Aukstā kara mantojumu un mūsdienu zinātni.