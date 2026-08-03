"Kas atnāks pie mana kapa?" Nosaukts iemesls, kāpēc Latvijā pieaug kremācijas popularitāte
Arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju tradicionālo apbedīšanu izvēlas aizstāt ar kremāciju. Lai gan bieži tiek uzskatīts, ka šāda izvēle saistīta ar izmaksām, Saeimas deputāte Skaidrīte Ābrama uzskata — patiesais iemesls ir pavisam cits. Cilvēkus satrauc jautājums: kas pēc viņu nāves rūpēsies par kapavietu?
Skaidrīte Ābrama raidījumā "Preses klubs" kanālā TV24 atzina, ka pati pret kremāciju izturas pozitīvi un šo jautājumu jau pārrunājusi ar saviem tuviniekiem.
"Man nav nekādu iebildumu pret kremāciju. Mēs šo jautājumu ģimenē jau esam pārrunājuši. Lai gan mūsu kapos vēl ir pietiekami daudz vietas, kur apbedīt, es uzskatu, ka kremācija ir ērtāka. Tā atvieglo dzīvi tiem, kuri paliek pēc mums," sacīja deputāte.
Pēc Ābramas domām, pieaugošā interese par kolumbārijiem saistīta ne tikai ar praktiskiem apsvērumiem, bet arī ar sabiedrības demogrāfiskajām pārmaiņām.
"Arvien vairāk ir vecāku cilvēku, kuri paliek vieni. Vienīgais bērns var dzīvot kaut kur tālu — citā valstī. Un tad cilvēku sāk satraukt jautājums: kas atnāks pie mana kapa, kas atnesīs ziedus un kas par to rūpēsies?" sacīja deputāte.
Viņa norādīja, ka līdzīga problēma arvien vairāk kļūst redzama arī Latvijā. Agrāk lielas ģimenes nodrošināja paaudžu pēctecību — gandrīz vienmēr atradās bērni vai mazbērni, kuri rūpējās par dzimtas kapiem.
"Kad agrāk bija lielas ģimenes, daudz bērnu un mazbērnu, tu zināji — svētkos kāds noteikti atnāks, pastāvēs pie kapa un sakops to," stāstīja Ābrama.
Taču šobrīd situācija ir mainījusies. Arvien vairāk jauniešu pārceļas dzīvot uz ārzemēm, bet vecākās paaudzes cilvēki paliek Latvijā vieni.
"Es pati redzu, ka svētkos kapos ierodas arvien mazāk cilvēku. Daudzi jau dzīvo citās valstīs, bet tie vecāka gadagājuma cilvēki, kuri paliek šeit vieni, domā: vai tiešām mans kaps aizaugs?" sacīja deputāte.
Tāpēc daļa cilvēku izvēlas kremāciju un urnas glabāšanu kolumbārijā — vietā, kur par piemiņas vietu ir vieglāk rūpēties arī nākotnē.
"Labāk, lai urna atrodas skaistā kolumbārijā, kur viss paliek sakopts," secināja Ābrama.