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Sabiedrība
Šodien 09:58
Gaidāmi pat +30 grādi! Sinoptiķi nāk klajā ar laika prognozi šai nedēļai
Šīs nedēļas vidū Latvijā kļūs jūtami siltāks, vietām termometra stabiņam pakāpjoties līdz +30 grādu atzīmei. Taču, tuvojoties brīvdienām, gaisa temperatūra atkal nedaudz pazemināsies, prognozē sinoptiķi.
Jaunajā darba nedēļā gaidāms neliels mākoņu daudzums, kas brīžiem palielināsies. Vietām īslaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss, naktīs dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, no nedēļas vidus nedaudz pastiprināsies rietumu, dienvidrietumu vējš.
Siltākais laiks gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietām pietuvosies +30 grādu atzīmei, vēsāks gaiss saglabāsies daļā piekrastes. Naktī uz otrdienu temperatūra pazemināsies līdz +8..+14 grādiem, bet naktī uz ceturtdienu tā nenoslīdēs zemāk par +16..+20 grādiem.
No piektdienas kļūs vēsāks. Saskaņā ar pašreizējām prognozēm nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā nepārsniegs +18..+23 grādus un vietām īslaicīgi līs.