Atklāj Alus māju Cēsīs - jaunu garšu un stāstu pieturvietu Vidzemes sirdī
Ja plāno brīvdienas Cēsīs vai meklē idejas nedēļas nogales izbraucienam Vidzemē, iesakām apskates vietu sarakstu papildināt ne tikai ar viduslaiku pili un gleznaino vecpilsētu, bet arī Alus māju – jaunu vietu, kur iepazīt Latvijas senākās alus darītavas stāstu, doties ekskursijā pa Cēsu alus darītavu un izbaudīt alus degustācijas kopā ar gardām uzkodām. Alus māja atrodas pie Cēsu alus darītavas, tikai piecu minūšu brauciena attālumā no Cēsu pilsētas centra, un apmeklētāju ērtībām pieejamu plašu autostāvvietu.
Alus māja ir radīta ikvienam, kurš vēlas iepazīt Cēsu darītavas stāstu citādāk – caur garšām, vēsturi un alus kultūru. Tā ir lieliska pieturvieta gan ceļotājiem, gan draugu kompānijām, uzņēmumu kolektīviem un ārvalstu viesiem, kuri vēlas iepazīt alus daudzveidīgo garšu pasauli.
Alus degustācija
Alus degustācija nav tikai vairāku dzērienu nobaudīšana. Tā ir iespēja iemācīties pamanīt nianses, salīdzināt dažādus alus stilus un saprast, kā iesals, apiņi, raugs un ūdens veido katra alus raksturu.
Alus mājā iespējams izvēlēties vairākus degustāciju piedāvājumus. 3 un 5 garšu degustācijas sniedz ieskatu alus daudzveidībā, ļaujot salīdzināt aromātus, rūgtumu, salduma nianses, kā arī iepazīt dažādus alus stilus.
Īpašs Alus mājas piedāvājums ir “Mēneša brūvējums” – Cēsu darītavas alus meistaru īpaši radīts un nelielā apjomā brūvēts alus, kas pieejams tikai Alus mājā. Katru mēnesi piedāvājumā ir jauns, svaigi brūvēts alus. Savukārt izsalkušajiem ir iespēja nobaudīt gardas uzkodas pie alus – Bufalo vistu spārniņi, klasiskie ķiploku grauzdiņi ar zaļumu mērci, uzkodu plates un citus gardumus.
Ekskursija Cēsīs, kas atklāj alus stāstu
Meklējot interesantas ekskursijas Cēsīs, Alus māja piedāvā pieredzi, kas apvieno izzinošu saturu un garšas baudījumu.
Ekskursijas laikā apmeklētāji iepazīst alus darīšanas vēsturi Cēsīs, dodas ekskursijā pa darītavas telpām, iepazīstot alus brūvēšanas procesu un tradīcijas.
Alus mājas apmeklētājiem ir iespēja iegādāties plašu dzērienu un suvenīru klāstu par īpaši izdevīgām cenām. Apmeklētāji var arī izveidot personalizētu alus pudeles etiķeti, kas kļūs par oriģinālu piemiņu no Alus mājas apmeklējuma.
Ja meklē idejas, ko darīt Cēsīs, vēlies izbaudīt alus degustāciju, iepazīt Cēsu alus brūvēšanas tradīcijas vai atrast interesantu pieturvietu brīvdienām Vidzemē, Alus māja ir galamērķis, kuru vērts iekļaut savā maršrutā.
Alus māja Cēsīs gaida ikvienu, kurš vēlas iepazīt Latvijas alus kultūru!