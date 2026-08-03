"Kļuva par rūdītu noziedznieku" - ASV aizturēts latviešu dejotājs un šovu dalībnieks Roberts Nemiro
Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departaments (DHS) izplatījis paziņojumu pēc tam, kad ASV Imigrācijas un muitas dienests (ICE) aizturēja Latvijā dzimušu nelegālo imigrantu un bijušo realitātes šova dalībnieku Robertu Nemiro.
Nemiro kriminālā pagātne ietver apsūdzības un notiesāšanu par seksuālu vardarbību, pastiprinošos apstākļos izdarītu uzbrukumu un narkotiku glabāšanu.
28. jūlijā ICE darbinieki Sanfrancisko aizturēja Latvijā dzimušo Robertu Nemiro pēc ASV Pilsonības un imigrācijas dienesta (USCIS) sniegtās informācijas.
Viņa kriminālajā vēsturē ir notiesāšana par pastiprinošos apstākļos izdarītu uzbrukumu, izmantojot šaujamieroci, un sabiedriskās kārtības traucēšanu, kā arī aizturēšanas saistībā ar miesas bojājumu nodarīšanu, seksuālu vardarbību, kontrolējamo vielu glabāšanu un narkotiku lietošanai paredzēta inventāra glabāšanu, ziņo DHS.
Nemiro iepriekš piedalījās televīzijas šovā "Dejo ar zvaigzni!" – britu raidījuma "Strictly Come Dancing", kas starptautiski pazīstams arī kā "Dancing With the Stars", Latvijas versijā.
"Šis nelegālais imigrants no Latvijas savulaik, iespējams, veidoja profesionāla dejotāja karjeru televīzijā, taču vēlāk kļuva par rūdītu noziedznieku, kura sodāmības vēsturē ir notiesāšana par uzbrukumu ar šaujamieroci pastiprinošos apstākļos, seksuālu vardarbību un narkotiku glabāšanu," sacīja ASV Iekšzemes drošības departamenta sekretāra palīdze Lorēna Bisa (Lauren Bis).
"Neraugoties uz to, ka Kalifornija ir tā dēvētais patvēruma štats, ICE izdevās šo noziedznieku aizturēt un aizvākt no mūsu ielām. Drīzumā viņš tiks deportēts no mūsu valsts. ICE pieliek punktu viņa nelikumīgajai uzturēšanās un noziedzīgajām darbībām ASV."
Nemiro ASV ieradās 2011. gada oktobrī ar vīzu, taču pēc tās termiņa beigām 2012. gada augustā valstī palika nelikumīgi. Pašlaik pret viņu notiek izraidīšanas process.
Kalifornijas gubernatora Gevina Ņūsoma valdīšanas laikā štats, pēc ASV Iekšzemes drošības departamenta vērtējuma, ir kļuvis par vietu, kur koncentrējas ar nelegālajiem imigrantiem saistīta noziedzība.
Paziņojumā minēti arī vairāki neseni noziegumi, kuros, kā apgalvo departaments, iesaistīti nelegālie imigranti Kalifornijā.