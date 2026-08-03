Atvaļinājumu sezona maina paradumus - mobilā interneta patēriņš ārvalstīs strauji audzis
Iedzīvotāji internetu lieto arvien aktīvāk. Tas attiecas arī uz ceļojumiem ārpus Latvijas, kur mobilo datu patēriņš šovasar audzis par piektdaļu.
Multipakalpojumu uzņēmuma “Tele2” dati liecina, ka šī gada vasaras mēnešos mobilā interneta patēriņš ārvalstīs pieaudzis par 20 %, salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo laika periodu. Visvairāk mobilo datu gan šovasar, gan pērn vasarā patērēti Vācijā un Lietuvā.
“Mobilā interneta patēriņa dati ārvalstīs rāda, ka visbiežāk iedzīvotāji ceļo uz tādām valstīm kā Vācija, Lietuva, Zviedrija, Polija un Nīderlande. Kopējo datu patēriņu veicina ne tikai tas, ka mūsdienās mobilais internets ir kļuvis par neatņemamu sastāvdaļu gan ikdienā, gan tuvākos un tālākos ceļojumos, bet arī katru gadu pieaugošais datu apjoms, kas klientiem ir pieejams Eiropas Savienības dalībvalstīs un kas tiešā veidā ietekmē interneta lietošanas paradumus,” saka “Tele2” komercdirektors Raimonds Janševskis.
Kā atzīmē “Tele2”, šī gada sākumā pieejamais datu apjoms ES/EEZ valstīs palielinājās par aptuveni piekto daļu atkarībā no izvēlētā tarifu plāna un ikmēneša maksājuma. Saskaņā ar Viesabonēšanas regulas noteikumiem, pieejamais datu apjoms ES/EEZ valstīs tiek palielināts katru gadu.