Protesta akcija uz Akmens tilta, kuru rīko Latvijā licencētie taksometru vadītāji pret "Bolt" īstenoto politiku, jo valdība nav izpildījusi nozares izvirzīto ultimātu un nav veikusi reālus soļus platformas monopola ierobežošanai.
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Šodien 08:23
Nemierīga diennakts uz Latvijas ceļiem: reģistrēti vairāk nekā 100 negadījumi
Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem reģistrēti 103 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēki. Vienlaikus Valsts policija konstatējusi simtiem satiksmes noteikumu pārkāpumu, bet pret vairākiem autovadītājiem par braukšanu alkohola reibumā sākts kriminālprocess.
Ceļu satiksmes uzraudzības laikā policija pieņēmusi 425 administratīvā pārkāpuma lēmumus. Visbiežāk fiksētais pārkāpums bijusi atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana – par to noformēti 237 administratīvā pārkāpuma lēmumi. Tāpat viens autovadītājs sodīts par agresīvu braukšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā aizvadītajā diennaktī sākti pieci kriminālprocesi. Valsts policija atkārtoti aicina autovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus, izvēlēties drošu braukšanas ātrumu un nekādā gadījumā nesēsties pie stūres alkohola reibumā.