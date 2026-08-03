Brūnais lācis.
Sabiedrība
Šodien 08:14
Kas notiek Latvijas mežos? Dabas aizsardzības pārvalde sāks vērienīgu lāču monitoringu
Aizvien biežāk novērots, ka lāči ieklīst pilsētās un nereti nonāk arī privātmāju pagalmos. Situācija šogad kļuvusi īpaši nopietna, tāpēc Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180 000 eiro vērtu konkursu brūno lāču monitorēšanai Latvijā nākamajos trīs gados.
Pretendentam iepriekšējo trīs gadu periodā jābūt pieredzei lauka darbu organizēšanā un koordinēšanā teritorijās ar lielo plēsēju populācijām, tai skaitā, paraugu ievākšanas tīkla organizēšanā, datu apkopošanā no vairākiem informācijas avotiem un monitoringa datu kvalitātes kontroles nodrošināšanā.
Uz lāču monitoringa veikšanu var pretendēt, ja ir vismaz trīs gadus ilga pieredze projektos, kuros veikta dabas vērtību uzskaite, datu analīze un populāciju tendenču novērtēšana zīdītāju, izņemot sikspārņus, vai lielo plēsēju sugu grupām Boreālajā bioģeogrāfiskajā reģionā vai Baltijas jūras reģionā.
Pretendentiem konkursam jāpiesakās līdz 21. augusta plkst. 10.