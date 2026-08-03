Autovadītājiem jābūt pacietīgiem: remontdarbi turpinās 64 valsts autoceļu posmos
Augusta sākumā valsts ceļu tīklā 64 posmos notiek dažāda veida būvdarbi. Uz valsts galvenajiem autoceļiem darbi notiek 12 vietās, uz reģionālajiem autoceļiem – 14, uz vietējiem – 21. Darbi notiek arī uz astoņiem tiltiem un pārvadiem, deviņos posmos tiek uzlabota satiksmes drošība.
Vislielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas (A6). Posmā no Gosporiem līdz Nīcgalei autovadītājiem jārēķinās ar diviem pagaidu luksoforiem, ātruma ierobežojumiem līdz 30, 50 un 70 km/h, bet brauciens var ieilgt par aptuveni 40 minūtēm. Savukārt posmā no Kalniškiem līdz Ļūbastei noteikti 50 un 70 km/h ātruma ierobežojumi, un tā šķērsošana aizņem ap 20 minūtēm.
Uz Daugavpils apvedceļa (A14) satiksmes mezglā un posmā līdz Sventei darbojas trīs pagaidu luksofori, tāpēc ceļā jāparedz aptuveni pusstunda. Tikmēr uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Blīdenes līdz Purvakroga Brāļu kapiem ir divi luksoforu posmi, lokāli brauktuves sašaurinājumi un ātruma ierobežojumi līdz 50 un 70 km/h. Šī posma šķērsošana aizņem aptuveni 30 minūtes.
No reģionālajiem autoceļiem jāizceļ Valdgale–Roja (P126) ceļš no Valdemārpils līdz Rudei, kur piecu pagaidu luksoforu dēļ jārēķinās ar aptuveni papildu stundu.
Būtiski satiksmes ierobežojumi ir arī uz Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (P35) ceļa posmā no Litenes līdz Balviem, kur darbojas četri pagaidu luksofori un brauciens var ieilgt par aptuveni 40 minūtēm, kā arī uz Ilmāja–Priekule–Lietuvas robeža (P114), kur četru luksoforu dēļ posma šķērsošana aizņem ap 35 minūtēm.
Uz Tīnūži–Koknese (P80) ceļa remontdarbi notiek divos posmos. No Kranciema karjera līdz Avārijas brigādes parkam brauciens var aizņemt līdz 45 minūtēm, bet no Krapes krustojuma līdz Koknesei – vēl aptuveni 25 minūtes.
Savukārt uz Bauska–Aizkraukle (P87) ceļa posmā no Ozolaines līdz Bārbelei darbojas trīs pagaidu luksofori, bet posms pie Ozolaines ir slēgts tranzīta satiksmei. Remontdarbu zona šķērsojama aptuveni pusstundā. Uz Rīgas HES–Jaunjelgava (P85) posmā no Daugmales līdz Tomei darbojas viens pagaidu luksofors, un brauciens cauri remontdarbu vietai aizņem ap 20 minūtēm.