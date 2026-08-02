Aizsaulē devies izcilais narkologs, psihiatrs un politiķis Jānis Strazdiņš
Svētdien 84 gadu vecumā miris narkologs, psihiatrs un politiķis, vairāku Saeimas un Rīgas domes sasaukumu deputāts Jānis Strazdiņš.
Jānis Strazdiņš 1966. gadā absolvēja studijas Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultātē, strādāja Straupes narkoloģiskajā slimnīcā, kur līdz 1973. gadam bija galvenais ārsts. No 1973. līdz 1977. gadam bija Rīgas psihoneiroloģiskās slimnīcas galvenā ārsta vietnieks, līdz 1993. gadam Rīgas pilsētas narkoloģiskā dispansera galvenais ārsts.
No 1975. līdz 1990. gadam Strazdiņš bija Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas galvenais narkologs, no 1991. līdz 1993. gadam Latvijas Republikas Labklājības ministrijas galvenais ārštata narkologs. No 1993. līdz 1995. gadam viņš vadīja Valsts narkoloģiskās aprūpes un veselības centru un Latvijas Nacionālās narkotiku kontroles un narkomānijas apkarošanas koordinācijas komisiju. No 2000. līdz 2002. gadam vadīja Rīgas Narkomānijas profilakses centru.
1997. gada Rīgas domes vēlēšanās Strazdiņu ievēlēja par Rīgas domes deputātu no Latvijas Zemnieku savienības saraksta, pārvēlēts 2001. gada vēlēšanās.
2002. gada Saeimas vēlēšanās viņu ievēlēja par 8. Saeimas deputātu kā Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvi, viņš saglabāja deputāta mandātu arī 9. un 10. Saeimā. Neveiksmīgi kandidēja 11. Saeimas vēlēšanās, tomēr 2014. gada 6. februārī uz laiku kļuva par deputātu, kamēr Raimonds Vējonis pildīja aizsardzības ministra amata pienākumus.
1994. gadā Jānis Strazdiņš kļuva par Latvijas Medicīnas darbinieku asociācijas goda locekli. 1995. gadā viņš saņēma piektās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.
Portāls jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēja tuviniekiem.