Slēgts Rīgas Latgales priekšpilsētas Daugavpils ielas posms pie 8.namāa.
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Šodien 20:28
Bīstamības dēļ slēdz Daugavpils ielas posmu Rīgā
Rīgas Latgales priekšpilsētas Daugavpils ielā 8.namā konstatēta bīstama ēkas otrā stāva nesošās konstrukcijas deformācija, kas rada risku konstrukcijas elementu nobrukšanai uz gājēju ietves un brauktuves, pavēstījusi Rīgas dome.
Ēka ir neapdzīvota un iepriekš atzīta par vidi degradējošu būvi.
Lai novērstu iespējamu apdraudējumu iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar Civilās aizsardzības pārvaldi lūdza Rīgas pašvaldības policiju slēgt Daugavpils ielas posmu pie ēkas un nodrošināt bīstamās teritorijas norobežošanu līdz turpmāka lēmuma pieņemšanai.
Pirmdien, 3. augustā, no rīta būvinspektori apsekos objektu, lai izvērtētu situāciju un lemtu par nepieciešamajiem turpmākajiem drošības pasākumiem.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot noteiktos satiksmes ierobežojumus un neuzturēties norobežotajā teritorijā.