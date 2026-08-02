Svētdienas rītā Rīgā, Sarkandaugavas apkaimē, noticis ceļu satiksmes negadījums. (Ekrānuzņēmums no Facebook.com)
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Šodien 16:01
Sarkandaugavā ietriekusies barjerā un apgāzusies "CityBee" automašīna
Svētdienas rītā Rīgā, Sarkandaugavas apkaimē, noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā apgāzusies koplietošanas uzņēmuma "CityBee" automašīna, vēsta aculiecinieki.
Kā sociālās saziņas vietnes "Facebook" Sarkandaugavas iedzīvotāju grupā ziņo kāda aculieciniece, negadījums noticis ap pulksten 6.00 rītā Tvaika ielā pie 16. nama. Vietējos iedzīvotājus no miega esot pamodinājusi asa, metāliska trieciena skaņa.
Aculiecinieces foto/ Facebook.com
Notikuma vietā uzņemtajos kadros redzams, ka tumšas krāsas "CityBee" zīmola "Volkswagen" markas automašīna ir ietriekusies ietves metāla nožogojumā.
Vairāki metri smagās margas ir izlauzti, un spēcīgā trieciena rezultātā automašīna apgāzusies uz labajiem sāniem, gūstot ievērojamus priekšdaļas bojājumus.