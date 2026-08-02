Ideāls sākums jaunai nedēļai: sinoptiķi iepriecina ar pirmdienas laika prognozi
Foto: ZUMAPRESS.com
Pirmdien gaiss iesils līdz +24 grādiem.
Sabiedrība

Ideāls sākums jaunai nedēļai: sinoptiķi iepriecina ar pirmdienas laika prognozi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Seko Jauns.lv Google

Pirmdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, un laiks būs sauss, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Ideāls sākums jaunai nedēļai: sinoptiķi iepriecina...

Naktī debesis vien brīžiem aizklās mākoņi, un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Minimālā gaisa temperatūra būs +10…+15 grādu robežās.

Rīgā naktī gaidāms lielākoties skaidrs un sauss laiks. Vējš būs lēns, un gaiss atdzisīs līdz +12…+13 grādiem.

Dienā saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19…+24 grādiem. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indekss būs vidēji augsts.

Rīgā dienā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās pūst lēni, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22…+24 grādiem.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsRīga

Citi šobrīd lasa