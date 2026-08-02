Latvijas skolās pērn oficiāli ļauts strādāt 28 iepriekš sodītām personām
Pērn 28 iepriekš sodītām personām atļauts strādāt par pedagogiem, liecina Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) pārskats par 2025. gadu.
IKVD Personu izvērtēšanas komisija pērn izskatīja 31 iesniegumu par iepriekš sodītu personu atbilstību pedagoga amatam. 28 personām nolemts izsniegt atļauju, bet trīs gadījumos tā atteikta.
IKVD informē, ka nevienā no izsniegtajām atļaujām netika noteikti ierobežojumi attiecībā uz izglītojamo grupām, ar kurām pedagogs drīkst strādāt.
Personu izvērtēšana notiek saskaņā ar Izglītības likumu un Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz izvērtēt iepriekš sodītu personu atbilstību pedagoga amatam.
Izglītības likumā noteikts, ka par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kas sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas IKVD izvērtējis, vai tas nekaitē izglītojamo interesēm, un atļāvis strādāt par pedagogu.
Izvērtējot riskus, vai atļauja nekaitēs izglītojamo interesēm, tiek ņemts vērā noziedzīgā nodarījuma veids, raksturs un personas attieksme pret to, kā arī laika posms un personas darbība kopš nodarījuma izdarīšanas. Tāpat tiek izvērtēti riski izglītojamo veselībai, drošībai, intelektuālajai un fiziskajai attīstībai, personas spēja pildīt pedagoga vispārīgos pienākumus un citi aspekti.
IKVD pērn turpināja konsultēt izglītības iestāžu vadītājus un pedagogus par personu izvērtēšanas kārtību, kā arī veica personāla pārbaudes Iekšlietu ministrijas Sodu reģistrā pirms izglītības iestāžu akreditācijas un skolu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas.