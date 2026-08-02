Valsts policijas foto
Talsos pazudusi pusaudze - policija lūdz palīdzību Ramīnas Putrašēvicas meklēšanā
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2014. gadā dzimušo Ramīnu Putrašēvicu.
Meitene šī gada 31. jūlijā ap pulksten 18:00 izgāja no savas dzīvesvietas Talsos, K. Mīlenbaha ielā 5 un līdz šim brīdim nav atgriezusies.
Pazīmes: augums 150 cm, melnas krāsas mati garumā līdz pleciem. Bija ģērbusies melnas krāsas džemperī ar kapuci un uz muguras uzrakstu ar baltiem burtiem, zilas krāsas džinsa biksēs, melnas krāsas gumijas čībās.
Valsts policija aicina aplūkot personas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.