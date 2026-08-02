Svētdien gaisa temperatūra sasniegs +24 grādus.
Sabiedrība
Šodien 08:27
Svētdiena būs patīkami silta, bet vietām noderēs lietussargs
Svētdiena Latvijā būs silta un ar mērenu vēju, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Dienā debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēs saule. Neliels īslaicīgs lietus ir gaidāms tikai vietām. Vējš iegriezīsies no rietumu puses un pūtīs lēni līdz mēreni. Maksimāla gaisa temperatūra būs +19…+24 grādu robežās.
Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +22…+24 grādu atzīmei.