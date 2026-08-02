Svētdiena būs patīkami silta, bet vietām noderēs lietussargs
Foto: LETA
Svētdien gaisa temperatūra sasniegs +24 grādus.
Sabiedrība

Svētdiena būs patīkami silta, bet vietām noderēs lietussargs

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Svētdiena Latvijā būs silta un ar mērenu vēju, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Svētdiena būs patīkami silta, bet vietām noderēs l...

Dienā debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēs saule. Neliels īslaicīgs lietus ir gaidāms tikai vietām. Vējš iegriezīsies no rietumu puses un pūtīs lēni līdz mēreni. Maksimāla gaisa temperatūra būs +19…+24 grādu robežās.

Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +22…+24 grādu atzīmei.

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