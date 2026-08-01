Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenā Svētā Mise Aglonā.
Kultūra
Šodien 19:09
Sācies ikgadējais svētceļojums uz Aglonu - pirmie ticīgie jau devušies ceļā
Sākoties augustam, ceļu uz Aglonu sākuši pirmie svētceļnieki. Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles draudzes ticīgie sestdien devās ceļā, lai 15. augustā piedalītos Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos – vienā no nozīmīgākajiem katoļu baznīcas notikumiem Latvijā.
Svētceļnieki ceļu uz Aglonu sāka 1. augustā plkst. 8.00 pēc Svētās Mises Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē. Nākamajās dienās svētceļā dosies arī citu Latvijas katoļu draudžu ticīgie. Jau 3. augustā ceļā uz Aglonu dosies arī Salaspils katoļu draudzes ticīgie.
Ikgadējais svētceļojums uz Aglonu pulcē simtiem ticīgo no visas Latvijas. Daļa teju divas nedēļas mēro desmitiem vai pat simtiem kilometru kājām, lai augusta vidū piedalītos vienā no nozīmīgākajiem katoļu baznīcas notikumiem Latvijā – Aglonas svētkos.