Mežotnes pils aicina uz pirmo īpašo koncertprogrammu
Pirmo reizi kopš Mežotnes pils nonākusi Rundāles pils muzeja pārraudzībā tajā skanēs klasiskā mūzika. 21. augustā plkst. 19 varēs baudīt īpašu koncertprogrammu “Hercogistes laika stāsti - Doroteja un Elīza” un hercogienei Dorotejai veltīto dziesmu pirmatskaņojumu Latvijā.
Koncertstāsts veltīts divām izcilām sava laika personībām - Mežotnē dzimušajai Annai Šarlotei Dorotejai fon Mēdemai, vēlākajai Kurzemes-Zemgales hercogienei Dorotejai, un viņas pusmāsai Elīzai fon der Rekei. Tas atklāj 18. gadsimta Kurzemes kultūras telpu, kur savijas mūzika, dzeja un personiski stāsti par divām spilgtām, savā ziņā līdzīgām, bet vienlaikus ļoti atšķirīgām sievietēm.
Muzikālo stāstu izdzīvos Mīteļa ansamblis. Traversflautistes Kristīne Stumbure un Maija Kļaviņa ar savu instrumentu balsīm personificēs abas māsas - tik radniecīgas, tomēr katra ar savu raksturu un likteni. Elīzas fon der Rekes un viņas laikabiedru dzeja atdzīvosies tenora Anša Bētiņa izpildījumā, savukārt pie klavesīna muzicēs Gertrūda Krauksta. Programmu bagātinās baroka čella skanējums Elīzas Čašas izpildījumā. Laikabiedru vēstuļu, atmiņu un dzejas fragmenti piešķirs muzikālajam stāstam papildu dziļumu.
Koncerta programmā skanēs Kurzemes-Zemgales hercogistes galma kapelmeistara Mītavā Johana Ādama Hillera mūzikas piemēri. Īpašs muzikāls notikums būs Johana Gotlība Naumana dziesmu ar Elīzas fon der Rekes dzeju atskaņojums. Tās veltītas hercogienei Dorotejai un līdz šim Latvijā nav skanējušas.
Tāpat klausītājiem būs iespēja dzirdēt sava laika ievērojamākā Rīgas komponista Johana Gotfrīda Mīteļa mūziku, kura, visticamāk, skanējusi arī Kurzemes galmā. Varēs iepazīt arī dziedātājas un komponistes Minnas Brandesas Dorotejai veltīto muzikālo mantojumu.
Hercogiene Doroteja un Elīza fon der Reke iemieso 18. gadsimta kultūras, intelektuālās un garīgās dzīves daudzveidību. Viņu dzīvesstāsti atklāj Kurzemes ciešo saikni ar plašāku Eiropas kultūrtelpu, kur aristokrātija, māksla, literatūra un politika savijas vienotā pieredzē.