Ziedu jūra, elegance un senā mūzika: Jaunmoku pils krāšņi atzīmēs 125 gadu jubileju
Latvijas valsts mežu Jaunmoku pils aicina uz krāšņiem Dārza svētkiem, kas notiks 22. augustā no plkst. 10.00 līdz 18.00. Šogad svētki norisināsies īpašā zīmē – tiks svinēta izcilā arhitekta Vilhelma Bokslafa projektētās pils ēkas un parka 125 gadu jubileja.
Dārza svētkos gaidāma daudzveidīgu programma, kas apvienos medību pils vēsturi, dabas izziņu un kultūras baudījumu. Apmeklētājiem - kā lieliem, tā maziem - būs iespēja piedalīties ekskursijās, izzināt pils dārzu un vēsturi, kā arī baudīt senās mūzikas un latviešu komponistu skaņdarbu koncertus.
Īpašs notikums būs plāksnes "Kultūras piemineklis" atklāšana pie pils ēkas fasādes plkst. 13.00. Jubilejas gaisotni papildinās ziedu kompozīciju un jubilejai veltīto toršu konkursi, kuru uzvarētāji tiks paziņoti svinīgajā ceremonijā.
Svētku programma:
10.00 – Ziedu kompozīciju un jubilejas toršu konkursa atklāšana.
11.00 – Senās mūzikas koncerts ar Johana Gotfrīda Mītela, Karla Filipa Emanuela Baha, Johansa Gotlība Naumana, Johana Ādama Hillera un Minnas Brandesas skaņdarbiem. Izpilda Kristīne Stumbure un Maija Kļaviņa (traversflauta), Elīza Čaša (baroka čells), Gertrūda Krauksta (klavesīns) un Ansis Bētiņš (tenors).
11.30 – Pastaiga pa pils ābeļdārzu kopā ar dārznieku, aktieri Gati Gāgu.
12.00 – koncertprogramma "Meža dziesmas" – Jāņa Baltvilka dzeja mūzikā.
13.00 – muzeja vadītāja Ulda Mākuļa uzruna un plāksnes "Kultūras piemineklis" atklāšana pie pils ēkas fasādes. Floristikas un toršu konkursu uzvarētāju paziņošana un apbalvošana.
13.30 – pastaiga pa pils ābeļdārzu kopā ar dārznieku, aktieri Gati Gāgu.
14.00 – senās mūzikas koncerts (atkārtojums).
14.30 – ekskursija pa pils dārzu kopā ar dārznieci Zaigu Katreviču.
15.00 – koncertprogramma "Meža dziesmas" (atkārtojums).
15.30 – īpaši bērniem paredzēta ekskursija pa pili .
16.30 – ekskursija pa pils dārzu kopā ar dārznieci Zaigu Katreviču.
17.00 – ekskursija pa pili maziem un lieliem svētku apmeklētājiem.
Visas dienas garumā no plkst. 10.00 līdz 18.00 svētkos notiks radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem, orientēšanās spēle pilī un parkā, kā arī aktivitātes Mežu izziņas pieturā.