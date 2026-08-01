Brīdina par spēcīgu negaisu Latvijas austrumos, iespējama arī lielgraudu krusa
Foto: Paula Čurkste/LETA
Sabiedrība

Brīdina par spēcīgu negaisu Latvijas austrumos, iespējama arī lielgraudu krusa

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Iedzīvotājiem Latvijas austrumu daļā šovakar jāgatavojas ļoti stipram negaisam un lielgraudu krusai. Šādu brīdinājumu izplatījis Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Brīdina par spēcīgu negaisu Latvijas austrumos, ie...

Šovakar no plkst. 19 līdz 23 daudzviet Latvijā gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, vietām arī ar krasām vēja brāzmām, kurās vējš sasniegs ātrumu 15-16 metri sekundē.

Savukārt Latvijas austrumu rajonos pērkona negaisu pavadīs ļoti stipras lietusgāzes, iespējama arī lielgraudu krusa.

Valsts centrālajai daļai noteikts dzeltenās, bet austrumu daļai - oranžās pakāpes brīdinājums.

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