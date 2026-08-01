Sabiedrība
Šodien 16:57
Brīdina par spēcīgu negaisu Latvijas austrumos, iespējama arī lielgraudu krusa
Iedzīvotājiem Latvijas austrumu daļā šovakar jāgatavojas ļoti stipram negaisam un lielgraudu krusai. Šādu brīdinājumu izplatījis Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Šovakar no plkst. 19 līdz 23 daudzviet Latvijā gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, vietām arī ar krasām vēja brāzmām, kurās vējš sasniegs ātrumu 15-16 metri sekundē.
Savukārt Latvijas austrumu rajonos pērkona negaisu pavadīs ļoti stipras lietusgāzes, iespējama arī lielgraudu krusa.
Valsts centrālajai daļai noteikts dzeltenās, bet austrumu daļai - oranžās pakāpes brīdinājums.