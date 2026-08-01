Plāno novirzīt teju piecus miljonus eiro Ukrainas iedzīvotāju veselības aprūpei Latvijā
Ukrainas civiliedzīvotāju ārstēšanai Latvijā plānots novirzīt vēl ap 4,99 miljonus eiro. Šādu ieceri paredz Veselības ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts.
Rīkojuma projekts iesniegts saskaņošanai līdz 3. augustam. Lielāko finansējuma daļu jeb 3 545 493 eiro plānots novirzīt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai. No šīs summas 3 326 531 eiro ir par medicīniskās palīdzības sniegšanu stacionārajās ārstniecības iestādēs, prettuberkulozes medikamentiem, glikozes monitorēšanas sistēmu aprīkojumu un piederumiem, insulīna sūkņiem un to piederumiem, kā arī pacientu transportēšanu uz zemāka līmeņa ārstniecības iestādēm laikposmā no 2025. gada 1. novembra līdz šā gada 31. maijam.
Savukārt 218 962 eiro paredzēti, lai apmaksātu pacientu medicīnisko transportēšanu no ārvalstu ārstniecības iestādēm uz stacionārajām ārstniecības iestādēm Latvijā laikā no pagājušā gada 1. decembra līdz šā gada 31. maijam saskaņā ar vienošanos starptautiskās palīdzības ietvaros.
Vēl 1 043 001 eiro paredzēts novirzīt primārās ambulatorās veselības aprūpes, ambulatoro laboratorisko izmeklējumu un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī ambulatorajai ārstēšanai paredzēto prettuberkulozes medikamentu apmaksai.
Kompensējamo medikamentu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu segšanai paredzēti 157 923 eiro, bet centralizēti iegādājamiem medikamentiem un materiāliem, tostarp parenterāli ievadāmām zālēm onkoloģisko slimību ārstēšanai - 28 250 eiro.
Savukārt zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai Ukrainas iedzīvotāju bērniem līdz 18 gadu vecumam plānots novirzīt 31 834 eiro. Arī šos izdevumus paredzēts apmaksāt par laikposmu no 2025. gada 1. novembra līdz šā gada 31. maijam.
Tikmēr 182 817 eiro paredzēti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izpildītajiem izsaukumiem, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību par tādu pašu laika posmu.
Finansējumu paredzēts pārdalīt no valsts budžeta programmas, kas paredzēta Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai.