Turpina pieaugt ārvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu skaits - kur mūsējo dzīvo visvairāk?
Ārvalstīs deklarēto Latvijas pilsoņu skaits turpina pieaugt. Šā gada 1. jūlijā savu dzīvesvietu ārpus Latvijas bija norādījuši 257 373 pilsoņi, kas ir par 1,5% vairāk nekā gada sākumā, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācija.
Visvairāk mūsējo dzīvo Lielbritānijā - 102 086. Tai seko Vācija - 27 564, bet Īrijā mitinās 24 237 Latvijas pilsoņi. Salīdzinot ar šā gada 1. janvāri, Lielbritānijā Latvijas pilsoņu skaits ir palielinājies par 950, Vācijā tas audzis par 413, bet Īrijā palielinājies par 162 Latvijas pilsoņiem.
Salīdzinoši liels Latvijas pilsoņu skaits joprojām ir arī Krievijā un Baltkrievijā, uz kurām kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī Latvijas iestādes regulāri aicina Latvijas valstspiederīgos neceļot. Krieviju kā savu dzīvesvietu šā gada 1. jūlijā bija norādījuši 5355 Latvijas pilsoņi, bet Baltkrieviju - 1128. Salīdzinot ar gada sākumu, Latvijas pilsoņu skaits minimāli - par astoņiem cilvēkiem - krities Krievijā, bet Baltkrievijā tas saglabājies tāds pats.
Četri Latvijas pilsoņi savu dzīvesvietu ir norādījuši arī konfliktā ar ASV iesaistīto Irānu, divi - Palestīnu, bet Izraēlu kā savu dzīvesvietu norādījuši 6445 Latvijas pilsoņi.
Jau vēstīts, ka šā gada 1. janvārī 253 572 Latvijas pilsoņu savu dzīvesvietu bija norādījuši ārvalstīs, kas bija par 1,2% vairāk nekā 2025. gada 1. jūlijā.