Tērē pat 500 eiro un vairāk: vecāki Latvijā nežēlo naudu atvases sagatavošanai skolai
Jaunais mācību gads nav aiz kalniem, tāpēc aktuāls kļuvis jautājums par bērna sagatavošanu skolai. Jaunākā "Akropole Latvija" sadarbībā ar "Norstat" veiktā aptauja liecina, ka lielākā daļa jeb 64% vecāku atvases sagatavošanai skolas gaitām tērē no 100 līdz vairāk nekā 500 eiro.
Aptaujā 37% vecāku norādījuši, ka bērna sagatavošanai skolai paredzētais budžets nepārsniedz 100 eiro, lai gan 64% respondentu atzīst, ka reālās skolas izmaksas ir no 100 eiro līdz vairāk nekā 500 eiro. Šis līdzekļu trūkums liek vecākiem meklēt dažādus pielāgošanās risinājumus - 46% pirms skolas sākšanas mērķtiecīgi meklē atlaides, bet 29% paļaujas uz iepriekšējo gadu lietu atkārtotu izmantošanu. Tāpat, izvēloties skolas preces, cena un kvalitāte joprojām ir noteicošie faktori, bērna personīgās vēlmes un ieceres bieži atstājot otrajā plānā.
Aptaujas dati rāda, ka 55% respondentu pirms mācību gada sākuma vairāk satrauc bērna emocionālā pašsajūta, savukārt 41% - mācību rezultāti, bet rūpes par skolas tēriņiem ir 36%. Vienlaikus mobings skolā uztrauc 28% vecāku, bet digitālās vides ietekme - sociālo mediju lietošana, ekrānlaiks un kiberdrošība - satrauc 23% aptaujāto.
Tirgus izpētes centra "Norstat Latvija" vadītāja Linda Ezera norāda, ka gatavošanās jaunajam mācību gadam daudzām ģimenēm ir emocionāli piesātināts laiks, un finansiālais slogs šo spriedzi vēl vairāk pastiprina. Lai gan bažas par skolas izdevumiem ik gadu saglabājas augstas, vecākiem svarīga ir bērna emocionālā labsajūta un veiksmīga atgriešanās skolas ikdienā.
Vienlaikus aptaujas dati rāda, ka bērni kopumā jauno mācību gadu sagaida pozitīvi - 49% vecāku norādījuši, ka viņu bērni atgriešanos skolā uztver mierīgi. Savukārt 31% bērnu izjūt nelielu satraukumu, taču spēj ar to veiksmīgi tikt galā.