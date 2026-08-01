"Kas tas ir?" Sieviete neizpratnē par redzēto Skultes ostā. Saulkrastu novada pašvaldība sniedz skaidrojumu
Kāda sieviete Saulkrastu "Facebook" grupā dalījusies ar video, kurā redzama mulsinoša darbība Skultes ostas kanālā. Savu skaidrojumu par notikušo devusi arī Saulktastu novada pašvaldība.
"Kas tas ir?" Pie publicētā video jautāja sieviete.
Viņai atbildi sniedza Saulkrastu novada pašvaldība un citi komentētāji.
Pašvaldība informē, ka pēc Skultes ostas pārvaldes pasūtījuma, no 30. jūlija tika uzsākti Skultes ostas kanāla padziļināšanas darbi, pārvietojot no ziemeļu puses kanālā sanestās smiltis tālāk pāri dienvidu molam jūras krasta piebarošanai. Plānotos darbus ieplānots pabeigt 10 dienu laikā.
Darbi tiek veikti saskaņā ar MK 31.03.2026. noteikumiem Nr.176 "Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība" un ņemot vērā "Skultes ostas Dienvidu mola rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējumā" iekļautās rekomendācijas. Darbi ir saskaņoti ar Valsts Vides dienestu.
Video redzama bagarēšana jeb smilšu atgūšana. Specializēts kuģis — zemessūcējs — no jūras gultnes iesūc ūdens, smilšu un dūņu maisījumu un pēc tam ar spēcīgu strūklu to izmet krastā. Tas attīra kuģošanas kanālu un stabilizē pludmales. Tās galvenie mērķi ir kuģu ceļu uzturēšana, ostu paplašināšana un teritoriju labiekārtošana.
Skultes osta ir kokmateriālu un kūdras eksporta osta Rīgas līča austrumu piekrastē Aģes upes grīvā Zvejniekciemā, aptuveni 55 km attālumā no Rīgas.