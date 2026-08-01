Augusts Latvijā atnācis ar dzelteno brīdinājumu par karstumu, vietām gaidāms lietus
Foto: Edijs Pālens/LETA
Centrs iesaka izvairīties no atrašanās saulē ar atklātām ķermeņa daļām.
Sabiedrība

Augusts Latvijā atnācis ar dzelteno brīdinājumu par karstumu, vietām gaidāms lietus

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Pirmā augusta diena būs silta, gaisam lielākajā valsts daļā iesilstot līdz +23...+28 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Augusts Latvijā atnācis ar dzelteno brīdinājumu pa...

Daudzviet īslaicīgi uzlīs, vietām var veidoties arī negaisi, bet augstākā varbūtība sausam laikam pastāv valsts ziemeļrietumos. Cauru dienu pūtīs lēns vējš, brāzmaināks tas varētu kļūt tikai zem atsevišķiem negaisa mākoņiem.

Rīgā brīžiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā uzlīs. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23...+25 gradiem, un pūtīs lēns vējš.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina par karstumu un izsludinājis dzelteno brīdinājumu, kas būs spēkā no 11:00 līdz 16:00.

Karstums rada papildu slodzi sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām. Cilvēki, kas sirgst ar hroniskām saslimšanām, tiek pakļauti veselības traucējumu riskam.

Centrs iesaka izvairīties no atrašanās saulē ar atklātām ķermeņa daļām. Jāizvēlas viegls apģērbs un jālieto saules aizsarglīdzekļi, kā arī jāuzvelk galvassega un jālieto saulesbrilles ar UV radiācijas filtru.

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