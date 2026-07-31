Čehova teātris šķiras no krievu valodas
Mihaila Čehova vārdā nosauktais Rīgas Krievu teātris sācis aizklāt uzrakstus krievu valodā uz ēkas fasādes un afišās.
FOTO. Čehova teātris atvadās no krievu valodas uzrakstiem
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris aizklājis uzrakstus krievu valodā gan uz ēkas fasādes, gan afišās.
Rīgas Mihaila Čehova krievu teātris Rīgā ir aizlīmējis sava nosaukuma daļu krievu valodā uz ēkas fasādes. Tagad uz izkārtnes redzams tikai uzraksts latviešu valodā “Mihaila Čehova teātris”, savukārt nosaukums krievu valodā ir paslēpts ar spilgti zaļu līmlenti. Tas pats noticis arī ar afišām, kas izvietotas pie ieejas teātrī.
Šīs izmaiņas saistītas ar Kultūras ministrijas prasībām un spēkā esošajām normām, kas regulē valodu lietošanu valsts un pašvaldību iestāžu izkārtnēs. Teātra vadība vairākkārt uzsvērusi, ka vēsturiski teātris veidots kā krievu valodas skatuve un turpina iestudēt izrādes krievu valodā, tomēr tam ir jāievēro likuma prasības.
Ministrs noraidījis publiskajā telpā izskanējušo informāciju par nolūku slēgt vai reorganizēt Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri, uzsverot, ka šādas ieceres viņa dienaskārtībā nav. Ministrs norādījis, ka viņa rīkojums par krievu valodas lietojuma izslēgšanu no Kultūras ministrijas (KM), tās padotības iestāžu un kapitālsabiedrību publiskās komunikācijas neattiecas uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja radošā darba oriģināls ir krievu valodā.
Ministrijā skaidroja, ka Daugavpils teātris un Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris joprojām var iestudēt un spēlēt izrādes krievu valodā. Ja teātra izrādes dramaturģiskais materiāls ir sagatavots krievu valodā, tas vērtējams kā radoša darba oriģināls krievu valodā, un uz to rīkojumā noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi.
Atbilstoši 25. jūnijā izdotajam ministra rīkojumam KM, tās padotības iestādēm un kapitālsabiedrībām jāievēro valsts valodas lietošanas prasības, nepieļaujot krievu valodas lietošanu situācijās, kas saistītas ar funkciju īstenošanu, piemēram, starptautiskos pasākumos, stratēģijās, reklāmās un tīmekļvietnēs. Prasība par krievu valodas lietojuma izslēgšanu no KM, tās padotības iestāžu un kapitālsabiedrību publiskās komunikācijas bija jāievieš līdz 30. jūlijam.
Teātra vadība iepriekš informēja, ka iebilst pret kultūras ministra rīkojumu par krievu valodas izslēgšanu no KM padotības iestāžu publiskās saziņas. Atklātā vēstulē direktore Dana Bjorka paudusi, ka rīkojums ir pretrunā ar vairākiem teātra darbību regulējošiem dokumentiem, tostarp ar valsts deleģētajiem uzdevumiem veicināt mazākumtautību skatītāju piesaisti Latvijas kultūrtelpai, sabiedrības integrāciju un starpkultūru dialogu. Teātra vadība arī norādījusi, ka, tās ieskatā, ar ministra iekšēju administratīvu pavēli nevar noteikt šādu pamattiesību ierobežojumu. Teātris uzskata, ka pilnīga krievu valodas izslēgšana no publiskās saziņas apgrūtinātu informācijas nodošanu daļai auditorijas, tostarp krievvalodīgajiem tūristiem un Ukrainas bēgļiem, kā arī negatīvi ietekmētu teātra finanšu rādītājus.
KM turpretī iepriekš skaidrojusi, ka rīkojums izdots, balstoties uz Satversmē noteikto latviešu valodas kā valsts valodas statusu un Satversmes tiesas atziņām par valsts pienākumu stiprināt latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā un veicināt vienotu Latvijas informatīvo telpu.