Nokritušais koks (foto: "Latvijas dzelzceļš")
Sabiedrība
Šodien 22:21
Nokritis koks paralizējis vilcienu satiksmi posmā Zasulauks-Priedaine
Tukuma dzelzceļa līnijā piektdienas vakarā nokrituša koka dēļ slēgta vilcienu kustība posmā Zasulauks-Priedaine, liecina VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) publiskotā informācija.
LDz informē, ka posmā Zasulauks-Priedaine uz kontakttīkla vadiem ir uzkritis koks, bojājot dzelzceļa infrastruktūru, tādēļ vilcienu kustība šajā posmā ir slēgta.
LDz speciālisti strādā, lai pēc iespējas ātrāk novāktu nokritušo koku un novērstu bojājumu.
Informācija AS "Pasažieru vilciens" mājaslapā, kas strādā ar zīmolu "Vivi", liecina, ka vilciens Sloka (plkst. 21.09)-Rīga (plkst. 21.59) stāv Priedaines stacijā. Paredzamais kavējums ir 30 minūtes.
Savukārt vilciens Rīga (plkst. 21)-Sloka (plkst. 21.50) stāv posmā Babīte-Priedaine. Paredzamais kavējums ir aptuveni 20 minūtes.