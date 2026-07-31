Neparasts skats! "Sniegputenis" pārņem Cēsu tiltu pār Gauju
Cēsu tilts pār Gauju piedzīvojis neparastas pārvērtības, it kā būtu pēkšņi atgriezusies ziema ar sniegputeni. Taču iemesls ir pilnīgi cits!
Izrādās, ka tās ir viendienītes. Šiem kukaiņiem raksturīgs ļoti īss dzīves laiks: tie dzīvo tikai no dažām stundām līdz 10 dienām, bet visbiežāk tās ir viena vai divas dienas. Pieaugušie īpatņi nemaz nebarojas, to mutes orgāni ir reducēti.
Kā norāda vietne "latvijasdaba.lv", pieauguās viendienītes visbiežāk dzīvo tekošu vai, retāk, stāvošu ūdeņu tuvumā, bet kāpuri dzīvo ūdenī. Pieaugušo īpatņu lidojumam ir raksturīgs augšup-lejup viļņveidīgs planējums, zemākajā punktā, ja lidojums notiek virs ūdens, skarot ūdens virsmu. Mātītes olas dēj ūdenī. Kāpuri visbiežāk pārtiek no detrīta, dzīvo uz grunts (līdz dažiem simtiem uz kvadrātmetru piemērotās vietās), attīstības laiks līdz pieaugušam īpatnim var ilgt līdz 3 gadus. Savukārt "Wikipedia" pieejamā informācija liecina, ka viendienīšu kāpuri, kas dzīvo ūdenī, ir ļoti jūtīgi pret piesārņojumu, tādējādi to klātbūtne liecina par ūdens tīrību.
Jāpiebilst, ka līdzīgas ainas uz Cēsu tilta vasaras vidū ir manītas arī iepriekš.
Viendienītes— Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) July 18, 2024
Arturs Lūkins 🎥 pic.twitter.com/7158mlpxJH