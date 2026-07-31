VIDEO: “Stabilitātei!” pie Rīgas domes “izvelk no maisiņa” Rosļikovu, kurš tiešraidē no Minskas krieviski gaužas par problēmām Latvijā
Partijas "Stabilitātei" rīkotajā protesta akcijā pie Rīgas domes piektdienas vakarā aptuveni 100 cilvēku aicina pārskatīt atlīdzību par pašvaldības dzīvojamo telpu lietošanu. Protestētājus videozvanā uzrunāja pie Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko aizbēgušais bijušais Saeimas un Rīgas domes deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Rosļikovs, kurš solījis atgriezties Latvijā uzreiz pēc Saeimas vēlēšanām, klātesošajiem par Latvijas problēmām stāstīja krieviski bez nodrošināta tulkojuma.
Protesta akcijā piedalījās arī "Stabilitātei" valdes priekšsēdētāja Svetlana Čulkova, "Stabilitātei" 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi Pāvels Kuzmins, Nataļja Marčenko-Jodko un citas partijas "Stabilitātei" pārstāvošās personas. Marčenko-Jodko klātesošos uzrunāja latviski, norādot, ka partija vāc parakstus par divām iniciatīvām, tostarp beztermiņa līgumu atstāšanu, kā arī atlīdzības noteikšanu tādā apmērā, kāds tas bija iepriekš.
Iepretim Rīgas domei uzceltas trīs "Stabilitātei" teltis, kā arī skatuve. Teltīs vairāki desmiti cilvēku paraksta kolektīvo iesniegumu par atlīdzības par pašvaldības dzīvojamās telpas lietošanu pārskatīšanu. Pasākuma norisi uzrauga arī kārtībsargi. Protesta akcija norit mierīgi, un klātesošie pulcējušies galvenokārt bez plakātiem.
Kolektīvajā iesniegumā teikts, ka noteiktais atlīdzības apmērs daudzām ģimenēm ir nesamērīgs un neatbilst pašvaldības sociālajai funkcijai - nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu mājokli. Iesniegumā teikts, ka daļa pašvaldības dzīvokļu īrnieku ir pensionāri, personas ar invaliditāti, ģimenes ar bērniem un cilvēki ar zemiem ienākumiem. Tādējādi papildu maksājums būtiski palielinās kopējos mājokļa izdevumus. Tādējādi partija aicina pārskatīt noteikto atlīdzības apmēru par pašvaldības dzīvojamās telpas lietošanu, publicēt saprotamu un caurskatāmu atlīdzības aprēķina metodiku, lai katram iedzīvotājam būtu skaidrs, kā veidojas konkrētā summa. Tāpat partija aicina paplašināt to personu loku, kurām pienākas atlaides vai atvieglojumi, izvērtēt jaunās maksas sociālo ietekmi uz pašvaldības dzīvokļu īrniekiem un iespējamo parādu pieaugumu, kā arī organizēt tikšanos ar pašvaldības dzīvojamo māju iedzīvotāju pārstāvjiem, lai uzklausītu viņu viedokli un kopīgi meklētu taisnīgu risinājumu.
Saeima otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Dzīvojamo telpu īres likumā, kas paredz pagarināt termiņu pašvaldību beztermiņa īres līgumu pārslēgšanai uz terminētiem līgumiem.
Uz otro lasījumu bija iesniegts tikai viens - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas - priekšlikums. Tas paredz pārejas noteikumos noteikt, ka tad, ja īrnieks 2026. gada 1. jūlijā dzīvo pašvaldības dzīvoklī ar beztermiņa īres līgumu, pašvaldība nosūtīs paziņojumu par jaunā līguma termiņu atbilstoši saviem noteikumiem. Savukārt tiesas lietas, kas par īres līgumu termiņiem sāktas līdz 2026. gada 30. jūnijam, tiesa turpinās izskatīt pēc līdzšinējām prasībām.
Ar grozījumiem plānots precizēt Dzīvojamo telpu īres likuma pārejas noteikumus, skaidri nosakot, ka tie attiecas uz visiem pašvaldību noslēgtajiem īres līgumiem ar nenoteiktu termiņu neatkarīgi no tā, vai tie noslēgti, sniedzot palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā. Vienlaikus paredzēts pašvaldībām noteikt ilgāku termiņu šādu līgumu pārslēgšanai, pagarinot to līdz 2028. gada 31. decembrim.
Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka esošais regulējums rada risku, ka pašvaldības, īpaši Rīga, varētu neiekļauties līdzšinējā termiņā, ņemot vērā lielo beztermiņa līgumu skaitu un laikietilpīgo pārslēgšanas procesu. Grozījumu mērķis ir samazināt administratīvo slogu un tiesvedību risku, vienlaikus nodrošinot īrniekiem skaidrākus nosacījum.